müsabaka sonuçları:

Niğde'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Basketbol Genç A Mahalli Müsabakaları tamamlandı. Organizasyonda kızlar ve erkeklerde il birincileri belirlendi.

şampiyonlar ve ikinciler:

Kızlarda birincilik 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi'nin olurken, Genç A kızlarda Prof. Dr. Ali Yaramancı Çok Programlı Anadolu Lisesi ikinci sırayı aldı. Erkeklerde ise birinciliği Niğde Çağdaş Eğitim Vakfı Özel Anadolu-Fen Lisesi elde etti.

daha detaylı sıralama:

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açıkladığı sıralamaya göre Genç A erkekler kategorisinde Niğde Fen Lisesi ikinci, Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi üçüncü ve Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

il müdürlüğünün açıklaması:

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yapılan açıklamada müsabakalara katılan öğrencileri ve okulları tebrik ederek, dereceye giren takımlara başarı diledi. Müsabakalar, bölgedeki genç sporcuların rekabet deneyimini artırma ve takım performanslarını gösterme açısından önem taşıdı.

NİĞDE’DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI FAALİYET PROGRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN BASKETBOL GENÇ A MAHALLİ MÜSABAKALARI TAMAMLANDI.