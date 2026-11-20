Kaza yerinde ilk müdahale:

Dün gece Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi Faruk Kula Caddesi'nde meydana gelen kazada, 10 AVT 720 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle ters dönen araçtan çıkarma işlemi gerçekleştirildi.

Yaralıların kurtarılması ve soruşturma:

Ters dönen araçtan M.Y., P.K. ve B.B. yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, kazada toplam 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü, polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı ve detayların araştırıldığı açıklandı.

BALIKESİR'DE ŞARAMPOLE UÇAN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI. İHBARLA ADRESE İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.