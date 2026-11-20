Bursa'da parkta devrilen ağaç:

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Temenyeri Parkı'nda gece saatlerinde etkisini artıran lodos, parkta bulunan bir ağacı kökünden sökerek yan yatırdı. Olay sırasında park çevresinde kimsenin bulunmaması, olası bir yaralanma veya daha büyük bir maddi hasarın önlenmesini sağladı.

Meteorolojik veriler ve rüzgar şiddeti:

Meteorolojiden alınan bilgiye göre gece boyunca rüzgarın hızı zaman zaman yükseldi ve yer yer saatte 80 kilometreyi buldu. Bu kuvvetli lodosun etkisiyle toprağı tutan kök yapısı zarar gördü ve ağaç bölgedeki zeminden ayrıldı.

Riskler ve dikkat edilmesi gerekenler:

Yaşanan olay, özellikle ağaçların kök ortamının sağlam olmadığı veya rüzgâr yönüne açık alanlarda bulunan ağaçlar için hava koşullarının oluşturduğu riski gözler önüne serdi. Yetkililer ve vatandaşlar, kuvvetli rüzgâr uyarıları sırasında ağaç ve çatı gibi potansiyel tehlike kaynaklarına dikkat edilmesi konusunda uyarıldı. Olayda bir can kaybı yaşanmaması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

BURSA’DA LODOS AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ BURSA’DA GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRAN ŞİDDETLİ LODOS, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YILDIRIM İLÇESİNDE BULUNAN TEMENYERİ PARKI’NDA BİR AĞAÇ, KUVVETLİ RÜZGARA DAYANAMAYARAK KÖKÜNDEN SÖKÜLÜP YAN YATTI. OLAYDA AĞACIN DEVRİLMESİYLE BİRLİKTE PARKTA TEHLİKELİ ANLAR YAŞANIRKEN, AĞACIN ÇEVRESİNDE KİMSENİN BULUNMAMASI MUHTEMEL BİR YARALANMANIN ÖNÜNE GEÇTİ. METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 20 KASIM CUMA GÜNÜ İÇİN YAYIMLADIĞI UYARIDA, BURSA'DA GÜNEYLİ YÖNLERDEN ESECEK RÜZGARIN SAATTE 50 İLA 70 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLECEĞİ, YER YER İSE 80 KİLOMETREYE KADAR ÇIKABİLECEĞİ BİLDİRİLDİ. KUVVETLİ RÜZGARIN ÖZELLİKLE GECE VE SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRMASI BEKLENİRKEN, VATANDAŞLARA AĞAÇ DEVRİLMESİ VE ÇATI UÇMASI GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ OLMALARI UYARISI YAPILDI.