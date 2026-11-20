köy kahvesinin yeni yüzü:

Ayşe Sünetci, Bilecik merkeze bağlı Çukurören Köyü'nde yaşayan, 3 çocuk annesi bir kadın. Sabah erken saatlerde evinin işlerini bitirdikten sonra köy kahvesini açıyor ve çay servisi yapıyor. Dört yıldır işlettiği kahveyle köy yaşamına, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi duyulan bir durak ekledi. Özellikle köyün meşhur Çukurören Biberini fotoğraflamaya gelen turistler, Sünetci'yi ilk gördüklerinde şaşırıyor; sonrasında ise azmini ve işine gösterdiği özeni takdir ediyorlar.

kadın eliyle değişen alışkanlıklar:

Sünetci, kadınların mekâna daha rahat gelip oturabildiğini vurguluyor: "Herkese ilk defa gördüğü zaman çok değişik geliyor. Yani hep erkeklere alışkın oldukları için çok değişik geldikleri için şaşırıyorlar ilk başta. Sonra çok güzel, çok memnun olduklarını söylüyorlar. Çok sevdikleri bir kadının nasıl başarılı, nasıl ayakta durduğunu, nasıl gayret gösterdiğini, nasıl çabaladığını söylüyorlar. O yüzden çok memnunum yani. Kadınlar her istediği zaman her şeyi yapabileceklerini gösteriyoruz."

Sünetci'nin işletmeciliği, kadınların kamusal alanlarda rahatça vakit geçirmesine doğrudan katkı sağlamış durumda: "Ben kahveyi işletince bayanlar da rahatça gelip oturabiliyorlar. Çok memnunlar. Erkeklerden dolayı eskiden işletildiğinde gelip gidemiyorlardı. Şimdi ben işlettiğim için bayanlar rahatlıkla çay içip oturabiliyorlar, balkonun sefasını sürüyorlar" diyor.

Müşteriler de değişimi fark ettiklerini belirtiyor. Köy kahvesinin düzenli müşterilerinden Rafet Topal, kadın eli değmesinin mekânda somut etkileri olduğunu söylüyor: "Böyle bir işte, özellikle köy kahvesinde kadın eli değmesi elbette ki çok şeyi değiştirdi. Temizlik, titizlik yönünden ve insanların konuşmalarına daha dikkat ediyorlar. Bizim için güzel bir şey oldu. Kadınlar isterse her alanda başarılı olabilirler. En iyi örneğini de zaten köyümüzde görüyoruz."

Çukurören örneği, yerel ekonomiye ve sosyal yaşama küçük ama görünür bir katkı sunuyor; ziyaretçilerle kurulan bağ, kahvenin yalnızca çay içilen bir yer olmaktan çıkıp toplumsal etkileşimin merkezine dönüştüğünü gösteriyor. Sünetci'nin işi, köydeki kadınların kamusal alandaki görünürlüğünü artırırken, konuklara da farklı ve samimi bir deneyim sunuyor.

3 çocuk annesi kadın yıllardır köy kahvesini çalıştırıyor