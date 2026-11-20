kaza yerinde yaşananlar

Milas-Bodrum Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan motosiklet şarampole uçtu ve kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ilk müdahale ve ulaşım

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye kaldırdı. Yetkililer, yaralının hastanede tedavi altına alındığını açıkladı.

sürücünün sağlık durumu ve soruşturma

Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar devam ediyor; kaza sebebinin tespiti için soruşturma sürdürülüyor.

MİLAS-BODRUM KARAYOLU ÜZERİNDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN KULLANDIĞI MOTOSİKLETİN HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.