Adana merkezli operasyonda 38 tutuklama, hesaplarda 12 milyar TL işlem hacmi

Adana merkezli operasyonda geniş çaplı yakalama ve inceleme

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla Adana merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alınırken, adreste ve işlem kayıtlarında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

mali inceleme ve tespit edilen işlem hacmi:

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka ve finans hesapları ayrıntılı şekilde incelendi. Yapılan değerlendirmede hesap hareketlerinde yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi. İncelemelerde ayrıca 493 banka hesabı, 39 kripto varlık hesabı ve 12 ödeme kuruluşu hesabı olduğu belirlendi.

el koyma ve mal varlığına ilişkin işlemler:

Eş zamanlı operasyonlarda şüphelilere ait farklı varlıklara da el konuldu. Kayıtlara geçen el koyma listesinde 17 araç, 11 konut ve 8 arsa bulunuyor. El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 658 milyon TL olduğu açıklandı.

yargı süreci ve tutuklamalar:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden 9 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma ve adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

OPERASYONDA 48 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.