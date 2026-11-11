Sinop'ta köy yolunda kaza: araç elektrik direğine çarptı
Kaza, Boyabat ilçesi Şıhlı köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ADU 232 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kaza ayrıntıları:
Çarpmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.
İnceleme ve süreç:
Kaza sonrası yetkililer olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.
SİNOP'TA OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.
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