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Sinop'ta köy yolunda kaza: araç elektrik direğine çarptı

Boyabat ilçesi Şıhlı köyü yolunda 71 ADU 232 plakalı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sinop'ta köy yolunda kaza: araç elektrik direğine çarptı

Sinop'ta köy yolunda kaza: araç elektrik direğine çarptı

Kaza, Boyabat ilçesi Şıhlı köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 71 ADU 232 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kaza ayrıntıları:

Çarpmanın etkisiyle 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

İnceleme ve süreç:

Kaza sonrası yetkililer olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, yetkililer tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

SİNOP&#039;TA OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

SİNOP'TA OTOMOBİLİN ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTIĞI KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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