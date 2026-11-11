Bağcılar'da gökdelen çatısında güvenliksiz cesaret gösterisi tepki çekti

çatıdaki çekimin ayrıntıları:

İstanbul Bağcılar'da bir gökdelenin çatısında gerçekleşen görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan videoda, Mustafa Kurt adlı içerik üreticisinin herhangi bir güvenlik önlemi almadan çatının en uç noktasına kadar ilerlediği, dar bir bölümde uzanıp farklı açılardan çekim yaptığı görülüyor. Yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgedeki bu tür yükseklik riskleri, izleyenlerin yüreğini ağza getirdi.

görüntülerin içeriği ve izlenme tepkileri:

Videoda Kurt'un yüksekliğe aldırış etmeden gerçekleştirdiği hareketler dikkat çekiyor; kimi anlarda dengede durup kameraya bakışları ve kenarda uzanması özellikle izleyiciler tarafından endişe ile karşılandı. Paylaşımın ardından gelen yorumlarda hem hayranlık hem de eleştiri karışımı tepkiler yer aldı; kullanıcılar videonun tehlikeli olduğunu vurgulayarak benzer davranışların özendirilmemesi gerektiğini belirtti. Görüntüler kısa sürede paylaşım ağlarında yayıldı ve sosyal medyada gündem oldu.

güvenlik ve sorumluluk vurgusu:

Bu tür çekimler, hem içerik üreticisinin hem de çevredeki kişilerin güvenliğini riske atıyor. Uzun vadede benzer içeriklerin yaygınlaşmasının toplumsal davranışlar üzerinde etkisi olabileceği uzmanların uyarı alanından sıkça bahsedilen bir konu. Olayda adı geçen Mustafa Kurt ve çekim yapılan mekânla ilgili resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, sosyal medya kullanıcıları ve izleyiciler güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekti.

İSTANBUL BAĞCILAR’DA İÇERİK ÜRETİCİSİ MUSTAFA KURT, YÜKSEK KATLI BİR GÖKDELENE ÇIKARAK TEHLİKELİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.