Defne'de iş yeri yangını: dönerci alevleri itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan bir dönercide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye ekipler sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve bölgedeki ekipler tarafından kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirildi.

İş yeri hasarı ve alınan önlemler:

Olayda iş yerinde zarar meydana geldi; yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Soğutma ve güvenlik çalışmaları tamamlandıktan sonra olayla ilgili inceleme ve değerlendirmelerin sürdüğü belirtildi.

DEFNE’DE İŞ YERİNDE ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.