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Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta ardı ardına 119 sarsıntı: saimbeyli merkezli hareketlilik

4 Ekim 14.19–5 Ekim 08.31 arasında Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta 119 sarsıntı kaydedildi; en büyüğü Saimbeyli'de 5.2, çok sayıda artçı oldu.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta ardı ardına 119 sarsıntı: saimbeyli merkezli hareketlilik

AFAD verilerine göre bölgedeki hareketlilik sürüyor

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta 4 Ekim saat 14.19 ile 5 Ekim saat 08.31 arasında yoğun bir deprem aktivitesi kaydedildi. AFAD’ın Son Depremler Listesi'ndeki kayıtlar, bu süre zarfında bölgede toplam 119 sarsıntı meydana geldiğini gösteriyor.

Kayıtlara göre depremlerin dağılımı ise şu şekilde: 80 sarsıntı Adana’da, 33 Osmaniye’de ve 6 Kahramanmaraş’ta tespit edildi. AFAD verileri, özellikle Adana'nın Saimbeyli ilçesi çevresinde yoğun artçı aktivite olduğunu ortaya koyuyor.

En şiddetlisi saimbeyli'de: ard arda üç büyük sarsıntı

Bölgede kaydedilen en büyük deprem, dün saat 14.43’te Adana’nın Saimbeyli ilçesinde gerçekleşti. AFAD’ın ölçümüne göre depremin büyüklüğü 5.2 ve derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Bu sarsıntıdan yaklaşık 7 dakika önce aynı bölgede 4.9, yaklaşık 24 dakika önce ise 4.8 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Saimbeyli’de akşam saatlerinde de 4.4 ve 4.3 büyüklüğünde depremler kaydedildi; gece ve sabah saatlerinde ise küçük çaplı artçı sarsıntılar devam etti.

Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da artçılar gözlendi

AFAD kayıtları, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde peş peşe depremler yaşandığını, Kahramanmaraş’ta ise Elbistan, Göksun, Pazarcık ve Ekinözü ilçelerinde sarsıntıların kaydedildiğini gösteriyor. Sabah saatlerinde Saimbeyli ve Sumbas çevresindeki artçı hareketlilik halen sürüyordu.

Yetkililerin ve AFAD’ın açıkladığı verilere dayanan bu kayıtlar, bölgedeki deprem dizisinin gözlemlenmeye devam ettiğini ve artçıların bölgesel dağılımının takip edildiğini ortaya koyuyor. Halkın güncel bilgiler için AFAD’ın Son Depremler Listesi ile resmi duyuruları izlemesi önem taşıyor.

ADANA, OSMANİYE VE KAHRAMANMARAŞ’TA DÜN BAŞLAYAN DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

ADANA, OSMANİYE VE KAHRAMANMARAŞ’TA DÜN BAŞLAYAN DEPREM HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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