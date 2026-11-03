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Trump iranle masaya oturuyor: anlaşma kapıda olabilir

Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu’nun açılışında konuşan Trump, İran'la olası bir anlaşmayı, petroldeki düşüşü ve 3 Kasım ara seçimlerinin önemini vurguladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 01:18

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EDİTÖR: Caner Şahin

Trump iranle masaya oturuyor: anlaşma kapıda olabilir

Lincoln Anıtı açılışında net mesaj: iranla anlaşma teklif edilebilir:

Washington DC’de yenileme çalışmaları tamamlanan Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu’nun resmi açılışında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakere olasılığına dikkat çekti. Trump, salonda yaptığı konuşmada, "İran anlaşma yapmak istiyor ve bu gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı ve bu yaklaşımla ulusal güvenlik ile enerji piyasalarındaki gelişmelerin birbirine bağlı olduğunu savundu.

Ara seçim vurgusu:

Trump, konuşmasında 3 Kasım ara seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. "Bildiğiniz üzere bugün ara seçimlerden önceki son gün. Bence hayatımızın en önemli ara seçimleri" diyerek seçime stratejik önem atfetti. Demokrat Parti’nin aday tercihlerine yönelik sert eleştirilerde bulunan Trump, seçmenleri "Oylarımızla aşırılık yanlısı isimlerin iktidara getirilip getirilmeyeceğine karar vereceğiz" sözleriyle uyardı ve ülkenin geleceğini seçim sonuçlarına bağladı.

ekonomik ve askeri iddialar: petrol fiyatı ve iran’ın durumu:

Başkan Trump, son iki yılda sınırların güçlendirilmesi ve vergi indirimleri gibi icraatlarını anlatarak petrol fiyatlarındaki hareketlere işaret etti. "Bugün petrol fiyatı 10 dolar düştü. Bu, petrol tarihinde görülen en büyük düşüş. Daha önce fiyatın bir günde 10 dolar düştüğü hiç görülmedi" dedi. Trump, bu düşüşün nedenlerinden birinin İran’a karşı sağlandığını ileri sürdü: "Çünkü İran’a karşı kazanıyoruz. Üstelik kolaylıkla kazanıyoruz. Donanmaları yok edildi. Hava kuvvetleri yok edildi. Uçakları, İran’daki pistlerin üzerinde paramparça halde yatıyor."

Trump ayrıca İran’ın ekonomik ve askeri kapasitesine dair sert iddialarda bulundu; hava savunma, füze ve üretim kapasitelerinin azaldığını, ülkedeki enflasyonun yüzde 300’ün üzerinde olduğunu söyledi ve bunun müzakere zeminini güçlendirdiğini belirtti. Konuşmasında, İran’ın nükleer silah sahibi olmamasını sağladıklarını vurguladı: "İran’ın nükleer silaha sahip olmamasını sağladık. Buna asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

venezuela ve grönland anlatısı:

Trump, dış politika anlatısını Venezuela ve Grönland referanslarıyla genişletti. Venezuela’dan "her gün yüz milyarlarca dolarlık petrol" elde ettiklerini iddia ederek ülkenin petrol kaynaklarına vurgu yaptı: "Oradan yüz milyarlarca dolarlık petrol elde ediyoruz. Her gün Venezuela’dan petrol geliyor." Ayrıca Grönland hakkında da iddialarda bulunarak "Buna Grönland’ı da ekleyebilirsiniz. Çünkü artık Grönland’a da sahibiz. Harika bir anlaşma yaptık" dedi ve Danimarka ile Avrupa’ya teşekkür ettiğini belirtti. Trump, bu çerçevede ABD ile Venezuela’nın birlikte düşünüldüğünde dünya petrolünün neredeyse yüzde 50’sine sahip olduklarını öne sürerek enerji hakimiyeti iddiasını tekrarladı.

çatışma tanımı ve güvenlik söylemi:

Konuşmasında İran ile yaşanan durumun "savaş" olarak tanımlanıp tanımlanmayacağı konusunda tereddütünü paylaşan Trump, çatışmaların kapsamı hakkında şunları söyledi: "Bu bir savaş değil. Çok az çatışmaya girdik. Ordularını ve hava kuvvetlerini yok ettik. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Liderlerini ortadan kaldırdık." Ayrıca Boğaz üzerindeki kontrol iddiasını yineleyerek, Wall Street Journal’a atıfla geçen haftanın boğaz tarihindeki petrol geçişi artışına dikkat çekti ve bunun petrol fiyatlarının düşüşünde etkili olduğunu savundu.

Seçim vaatlerine de değinen Trump, ara seçimleri Cumhuriyetçi Parti’nin kazanması halinde her yetişkine 5 bin dolar ödeme yapma vaadini tekrarladı. Demokratları ülkeye zarar vermeye çalışmakla suçlayan Trump, "Demokratlar, komünistleri ve cihatçıları seçtirerek ülkemizi mahvetmek istiyor" sözleriyle muhalefete karşı sert bir retorik izledi.

Lincoln Anıtı’ndaki tören ve Trump’ın buradaki konuşması, başkanın hem iç politika hem de dış politika mesajlarını aynı zemin üzerinde birleştirdiği bir platform olarak öne çıktı. Trump, konuşmasında seçimleri, enerji politikalarını ve İran’la ilişkideki muhtemel dönüm noktalarını birbiriyle bağlayarak seçmenlere karar anının yaklaştığını hatırlattı.

Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu’nun resmi açılışında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, &quot;İran anlaşma...

Lincoln Anıtı Yansıtma Havuzu’nun resmi açılışında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, "İran anlaşma yapmak istiyor ve bu gerçekleşebilir" dedi.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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