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Kırıkkale'de kavşakta çarpışma: otomobil hurdaya döndü, 4 yaralı

Kırıkkale-Çorum kara yolundaki Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Kavşağı'nda meydana gelen kazada otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 02:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de kavşakta çarpışma: otomobil hurdaya döndü, 4 yaralı

kazanın oluş şekli:

Kırıkkale-Çorum kara yolunun Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Kavşağı'nda bugün meydana gelen kazada, 06 CNE 617 plakalı Fiat marka otomobil ile 34 GNF 949 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Görgü tanıkları, çarpmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğünü bildirdi.

Çarpışmada araç sürücüsü S.I. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y., E.O.Ö. ve Ç.A. yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

müdahale ve olay yeri çalışmaları:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk etti.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alındıktan sonra trafik ekipleri kaza yerinde inceleme gerçekleştirdi ve hasarlı araçlar otoparka çekildi. Yol geçici olarak kontrollü sağlandı.

soruşturma ve trafik uyarısı:

Emniyet güçleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın oluş nedenine ilişkin görgü ve delil çalışmaları sürüyor. Yetkililer, sürücüleri kavşaklarda hız ve mesafe kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanmaları konusunda uyardı.

Olayla ilgili soruşturmanın ardından kaza raporu ve olası kusur tespitine göre hukuki süreç işleyecek.

KIRIKKALE&#039;DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 1&#039;İ AĞIR 4 KİŞİ...

KIRIKKALE'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA 1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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