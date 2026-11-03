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Bolat, AB ile sanayi entegrasyonunda kararlılığı yineledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TİM'de uluslararası basınla buluştu; AB ile sanayi entegrasyonunun korunması ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesini vurguladı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 02:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bolat, AB ile sanayi entegrasyonunda kararlılığı yineledi

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat uluslararası basınla bir araya geldi

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altında, Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) organizasyonunda düzenlenen yemekte Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat İstanbul'da uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programa Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) katıldı.

görüşmede öne çıkan mesajlar:

Bakan Bolat, toplantıda Türkiye'nin AB ile olan güçlü sanayi entegrasyonunun korunması ve daha da ileri taşınması gerektiğini vurguladı. Bolat, "Türkiye ile AB arasındaki güçlü sanayi entegrasyonunun korunması ve daha da ileri taşınması amacıyla AB kurumları, üye ülkeler ve özel sektör nezdindeki girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." sözleriyle devam eden iş birliği taahhüdünü yeniden dile getirdi.

Toplantıda ayrıca, Türkiye'nin AB Sanayi Hızlandırma Yasası (Industrial Accelerator Act) kapsamına tüm hükümleriyle dâhil edilmesinin önemine dikkat çekildi. Bolat, bunun sadece ülke açısından değil, aynı zamanda AB sanayisinin rekabet gücünün korunması ve tedarik zincirlerinin dayanıklılığının güçlendirilmesi bakımından da gerekli olduğunu belirtti.

organizasyon ve saha ziyaretleri:

Sosyal medya paylaşımında Bakan Bolat, "Made in EU" gündemi çerçevesinde düzenlenen etkinlik kapsamında uluslararası basın mensuplarının gün içinde Türkiye'deki otomotiv üretim tesislerini ziyaret ettiğini ve Türk otomotiv ekosistemi ile AB üretim ve tedarik zincirleri arasındaki derin bütünleşmeyi yerinde gözlemleme fırsatı bulduklarını aktardı.

Etkinlik, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki üretim kapasitesi ve tedarik zincirlerindeki entegrasyonunun uluslararası aktörlere anlatılması açısından planlandı ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmelerde sürdürülebilir iş birliklerinin önemi öne çıktı. Bakan Bolat, AB kurumları, üye ülkeler ve özel sektör nezdindeki girişimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bir kez daha vurguladı.

BAKAN BOLAT, TİM ULUSLARARASI BASIN TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

BAKAN BOLAT, TİM ULUSLARARASI BASIN TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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