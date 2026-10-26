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Adana'da Aile Eğitim Programı'nda evlilik ve aile hayatı işlendi

Adana'da Aile Eğitim Programı kapsamında Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi uzmanı, kursiyerlere evlilik ve aile hayatı konusunda bilinçlendirici bir eğitim sundu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Adana'da Aile Eğitim Programı'nda evlilik ve aile hayatı işlendi

eğitimin yürütüldüğü birim:

Adana'da Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik düzenlenen eğitim, Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik, Aile Eğitim Programı çerçevesinde planlandı ve uygulandı.

eğitimin odağı ve içerik:

Eğitim sürecinde Evlilik ve Aile Hayatı konusu ele alındı. Kursiyerlere aile içi iletişim, eşler arası roller ve aile yaşamının temel dinamikleri hakkında bilgi verildi; uygulamaya yönelik temel yaklaşımlar paylaşıldı.

hedef kitle ve amaç:

Program, Aile Destek Merkezi kursiyerlerine yönelik olup katılımcıların aile ilişkilerinde bilgi düzeylerini artırmayı ve günlük yaşamda kullanabilecekleri beceriler kazandırmayı amaçladı. Eğitim, kursiyerlere bilgilendirme ve farkındalık sağlama hedefiyle yürütüldü.

ADANA’DA AİLE DESTEK MERKEZİ KURSİYERLERİNE YÖNELİK “EVLİLİK VE AİLE HAYATI” KONULU EĞİTİM...

ADANA’DA AİLE DESTEK MERKEZİ KURSİYERLERİNE YÖNELİK “EVLİLİK VE AİLE HAYATI” KONULU EĞİTİM DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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