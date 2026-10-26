Mersin'de MERCEK ile turizmin ön bürosuna mesleki güç katılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz mesleki eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezleri (MERCEK) aracılığıyla turizm sektörüne nitelikli personel yetiştirmeyi hedefleyen ücretsiz eğitimler düzenliyor. Yenişehir MERCEK'te, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen ve toplam 288 saat süren Ön Kasa ve Resepsiyon kursuna 14 kursiyer katıldı. Eğitimler teorik dersler, uygulamalı çalışmalar ve rol canlandırmalarıyla destekleniyor.

Eğitim içeriği ve uygulama:

Kurs programında misafir karşılama, rezervasyon işlemleri, giriş-çıkış prosedürleri, ödeme süreçleri ve otel yazılımlarının kullanımı gibi ön büroya özgü teknik bilgiler veriliyor. Uygulamalı oturumlarda katılımcılar sahneleme, müşteri iletişimi ve problem çözme becerileri üzerinde çalışıyor. Programın önemli bir ayağını ise mesleki İngilizce eğitimi oluşturuyor; böylece kursiyerler uluslararası iletişim gerektiren roller için de hazırlanıyor.

Sertifika, istihdam ve yeni kurs planları:

Eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Belediye yetkilileri, ön büro eğitimlerinin yanı sıra restoran hizmetleri ve kat hizmetleri (housekeeping) alanlarında da yeni kurslar açmayı planladıklarını açıkladı. Kurs duyuruları belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulurken başvurular mercek.mersin.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor.

Ceren Pekdaş Er, Yenişehir MERCEK'te görev yapan Turizm, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Öğretmeni olarak kursların hem sektöre yeni adım atmak isteyenlere hem de halihazırda alanda çalışanlara yönelik olduğunu belirtiyor. Pekdaş Er, sektördeki istihdam potansiyeline ve hizmet standartlarının yükseltilmesine vurgu yaparak kurslarla mesleki yetkinliğin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Belediyenin bu eğitim girişimi, yerel düzeyde turizm işgücünün nitelik kazanmasına ve bölgedeki hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MESLEK EDİNDİRME VE EĞİTİM MERKEZLERİ (MERCEK) ARACILIĞIYLA TURİZM SEKTÖRÜNE NİTELİKLİ PERSONEL YETİŞTİRMEK AMACIYLA ÜCRETSİZ MESLEKİ EĞİTİMLER DÜZENLİYOR.