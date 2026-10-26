Eskişehirspor kupada Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmasına taktik idmanlarıyla hazırlanıyor

Eskişehirspor kupaya odaklandı

Spor toto 1. lig temsilcisi Eskişehirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile 29 Ekim Perşembe günü yapacağı karşılaşma öncesi hazırlıklara başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, taraftar beklentilerini karşılamak ve kupada ilerlemek için saha çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İdmanlarda öne çıkan çalışma başlıkları:

Takım, teknik yönetim eşliğinde gerçekleştirilen ilk idmanda öncelikle ısınma ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenmanda ayrıca taktik varyasyonları üzerinde duruldu; oyuncuların savunma ve hücum organizasyonları, maç ritmine uygun pas-triyoları ve pozisyon alma çalışmalarıyla pekiştirildi.

Hazırlık takvimi ve hedef:

Eskişehirspor, karşılaşma gününe kadar planlı bir hazırlık programı uygulamayı sürdürecek. Teknik ekip, oyuncu form durumunu korumayı ve maç günü için en uygun 11'i oluşturmayı amaçlıyor. Kulüp, kupada ilerleyerek hem sportif başarıyı hem de takımın moral ve rekabet seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.

ESKİŞEHİRSPOR, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. ELEME TURU'NDA ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.