Dolar 49,7617 +0,15%
Euro 55,7259 +0,10%
Bist 11.061,71 -0,50%
Altın Gram 6.455,82 +0,68%
EUR/USD 1,1193 -0,10%
Brent Petrol 110,21 -1,33%
--°

Düzce'de eğitim altyapısına odaklanan yatırım değerlendirmesi

Düzce'de yürütülen eğitim yatırımlarının son durumu ve planlanan projeler, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında ele alındı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 10:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Düzce'de eğitim altyapısına odaklanan yatırım değerlendirmesi

düzce'de milli eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı:

Düzce'de eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve ileriye dönük projeler, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Toplantı, Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve kent genelindeki eğitim yatırımlarının planlanan takvim içinde ilerlemesi hedefiyle yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

toplantıya katılanlar ve gündem maddeleri:

Toplantıya Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve ilgili birim müdürleri katıldı. Gündemde; yapımı devam eden projelerdeki ilerleme, önceliklendirme gerektiren işler, tamamlanma takvimi ve kurumlar arası koordinasyon yer aldı. Katılımcılar, özellikle okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve öğrenciler için daha güvenli ortamlar oluşturulması konusuna vurgu yaptı.

uygulama, koordinasyon ve öncelikler:

Değerlendirmede, mevcut projelerin program doğrultusunda sürdürülmesi ve yeni yatırımların uygulanabilirliğinin sağlanması için idari ve teknik adımlar ele alındı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önem taşıdığı vurgulandı. Toplantıda ayrıca; kaynak kullanımı, ihale süreçleri ve sahadaki denetim mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik talepler değerlendirildi.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin takibinin sıklaştırılacağını ve öğrencilerin modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına erişiminin sağlanmasının temel öncelik olmaya devam edeceğini belirtti. Bu değerlendirme toplantısının, kent genelinde eğitim kalitesini yükseltmeye dönük adımların hızlandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

DÜZCE&#039;DE DEVAM EDEN EĞİTİM YATIRIMLARININ SON DURUMU VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLMESİ...

DÜZCE'DE DEVAM EDEN EĞİTİM YATIRIMLARININ SON DURUMU VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER, VALİ YARDIMCISI ŞEVKET CİNBİR BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MİLLİ EĞİTİM YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NDA ELE ALINDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazipaşa fen lisesi öğrencileri Hırvatistan'da herbaryum ve kültür eğitimini den...
images

Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı
images

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı
images

Öğrencilerle spor dünyasını buluşturan Anadolu spor zirvesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da gençlere doğa ve canlı çeşitliliği farkındalığı kazandırıldı

Aydınfest ertelendi: gençlik festivali etkinlikleri ileri bir tarihe alındı

Cumhuriyetin 103. yılında milli güç ve teknolojinin geleceği konuşuldu

Cumhuriyet'in 103. yılına sanatla saygı: 103 sanatçı 103 eserle Antalya'da

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026