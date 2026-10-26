Düzce'de eğitim altyapısına odaklanan yatırım değerlendirmesi

düzce'de milli eğitim yatırımları değerlendirme toplantısı:

Düzce'de eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve ileriye dönük projeler, Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı. Toplantı, Düzce İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve kent genelindeki eğitim yatırımlarının planlanan takvim içinde ilerlemesi hedefiyle yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

toplantıya katılanlar ve gündem maddeleri:

Toplantıya Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ve ilgili birim müdürleri katıldı. Gündemde; yapımı devam eden projelerdeki ilerleme, önceliklendirme gerektiren işler, tamamlanma takvimi ve kurumlar arası koordinasyon yer aldı. Katılımcılar, özellikle okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve öğrenciler için daha güvenli ortamlar oluşturulması konusuna vurgu yaptı.

uygulama, koordinasyon ve öncelikler:

Değerlendirmede, mevcut projelerin program doğrultusunda sürdürülmesi ve yeni yatırımların uygulanabilirliğinin sağlanması için idari ve teknik adımlar ele alındı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun önem taşıdığı vurgulandı. Toplantıda ayrıca; kaynak kullanımı, ihale süreçleri ve sahadaki denetim mekanizmalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik talepler değerlendirildi.

Yetkililer, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelerin takibinin sıklaştırılacağını ve öğrencilerin modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarına erişiminin sağlanmasının temel öncelik olmaya devam edeceğini belirtti. Bu değerlendirme toplantısının, kent genelinde eğitim kalitesini yükseltmeye dönük adımların hızlandırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

DÜZCE'DE DEVAM EDEN EĞİTİM YATIRIMLARININ SON DURUMU VE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE HAYATA GEÇİRİLMESİ PLANLANAN PROJELER, VALİ YARDIMCISI ŞEVKET CİNBİR BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MİLLİ EĞİTİM YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NDA ELE ALINDI.