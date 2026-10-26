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Üniversiteli gençler Sarıgöl'de miniklerin yüzünü güldürdü

Manisa Sarıgöl'de GSB yurdundaki üniversiteli kız öğrenciler, 'Oyun Arkadaşım Projesi' ile ilkokul çocuklarına yüz boyama, oyun ve hediyelerle neşe sundu.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Üniversiteli gençler Sarıgöl'de miniklerin yüzünü güldürdü

GSB yurt öğrencileri ve ilkokul buluşması:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sarıgöl GSB Yurdunda kalan üniversiteli kız öğrenciler, "Oyun Arkadaşım Projesi" kapsamında Çimentepe Celal Madan İlkokulunu ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi. Program, yurt öğrencilerinin gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumluluk çalışmaları çerçevesinde planlandı ve çocuklara unutulmaz bir gün yaşatmayı hedefledi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Üniversiteli gençlerin miniklerle kurduğu etkileşim, gün boyu süren etkinliklerle zenginleştirildi. Katılımcılar yüz boyama uygulamalarıyla çocukların hayal dünyalarını renklendirirken, birlikte oynanan oyunlar ve düzenlenen etkinliklerle kahkahalar eksik olmadı. Ayrıca üniversiteli öğrenciler, miniklere küçük hediyeler vererek sevince ortak oldu; hediyeler çocukların yüzlerindeki tebessümü daha da artırdı.

Paylaşma ve dayanışmanın önemi:

Etkinlik sırasında sevgi, paylaşım ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Üniversiteli kız öğrenciler hem eğitici hem eğlendirici faaliyetlerle çocukların dünyasına dokunurken, karşılıklı güven ve sıcak bir bağ oluştu. Program, yurtların yalnızca barınma alanı değil, gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan yaşam merkezleri olduğunu da göstermesi bakımından önem taşıdı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, Yurtlarımızı yalnızca barınma alanları olarak değil, gençlerimizin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan yaşam merkezleri olarak görüyoruz. Sarıgöl Yurdumuzda kalan kız öğrencilerimizin minik kardeşlerimizin mutluluğuna ortak olması bizler için son derece kıymetli. Bir çocuğun yüzündeki tebessüm, yapılan iyiliğin en güzel karşılığıdır. Gençlerimizin paylaşmayı, yardımlaşmayı ve gönüllere dokunmayı esas alan bu tür çalışmalarda yer almalarını önemsiyoruz. Çocuklarımızın hayatına renk katan ve bu güzel buluşmaya katkı sağlayan tüm öğrencilerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Gün sonunda hem çocuklar hem de üniversiteli öğrenciler için unutulmaz anılar birikti; kurulan sevgi bağı ve paylaşılan neşe, projenin en somut kazanımı olarak değerlendirildi. Etkinlik, yurt öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincini pekiştirirken, toplumsal dayanışmanın küçük yaşlardan başlayarak öneminin altını çizdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, GSB YURDUNDA KALAN ÜNİVERSİTELİ KIZ ÖĞRENCİLER, &quot;OYUN ARKADAŞIM...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, GSB YURDUNDA KALAN ÜNİVERSİTELİ KIZ ÖĞRENCİLER, "OYUN ARKADAŞIM PROJESİ" KAPSAMINDA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ. MİNİKLERLE OYUNLAR OYNAYIP YÜZ BOYAMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİREN VE ÇEŞİTLİ HEDİYELER VEREN GENÇLER, ÇOCUKLARIN YÜZLERİNİ GÜLDÜREREK UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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