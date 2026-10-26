Adana ATO'da yeni dönem: Mehmet Şahbaz ortak akılla kent ve üyeler için çalışacak

ATO'da yeni dönem

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Şahbaz, mazbatasını alarak göreve başladı. Hizmet binasında çiçeklerle karşılanan Şahbaz, gelen tebrikleri kabul etti ve yeni döneme ilişkin önceliklerini paylaştı.

ilk ziyaretler ve gündem maddeleri:

Başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ATO hizmet binasını ziyaret eden iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Görüşmelerde Adana ekonomisinin güçlendirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve iş dünyasının mevcut talep ve beklentileri ön plana çıktı. Farklı sektörlerden gelen temsilcilerle yapılan sohbetlerde kent için planlanan projeler istişare edildi.

ortak akıl ve eş güdümlü çalışma vurgusu:

Mehmet Şahbaz, iletişim ve iş birliğine verdiği önemi vurgulayarak, "Adana, ortak değerlerimiz ve hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi. Şahbaz, odanın kapısının üyelerimize ve Adana'ya katkı sunmak isteyen herkese açık olduğunu belirtti ve birlik içinde, ortak akılla hareket ederek kentimiz ve üyelerimiz için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaretlerde öncelikli konular arasında sektörel ihtiyaçların tespiti, yatırım alanlarının değerlendirilmesi ve uygulanacak projelerin paydaşlarla eş zamanlı yürütülmesi yer aldı. Bu yaklaşım, hem kısa vadeli taleplerin karşılanmasını hem de uzun vadeli kalkınma hedeflerinin birlikte planlanmasını amaçlıyor.

Göreve başladığı ilk günden itibaren gösterilen ilgi ve samimiyet, yeni yönetimin ortak paydada buluşma ve kentin tüm dinamikleriyle eş güdümlü çalışma hedefini güçlendiriyor. Şahbaz ve ekibi, ATO çatısı altında iş dünyası ve sivil toplumla sıkı bir iletişim kanalı kurmayı önceliklendireceklerini belirtti.

ADANA TİCARET ODASI (ATO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SEÇİLEN MEHMET ŞAHBAZ’A YÖNELİK TEBRİK VE DESTEK ZİYARETLERİ ARALIKSIZ SÜRÜYOR.