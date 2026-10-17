Karabük'ü 500 yıllık hesapla geleceğe hazırlayan başkan

Karabük’te sel ve taşkına karşı önleyici altyapı çalışmaları:

Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından Özkan Çetinkaya, Karabük’te artan yağışların ve ani taşkınların etkilerini azaltmak için kapsamlı dere ıslahı ve altyapı yatırımlarını sürdürüyor. Yönetimin stratejisi, yalnızca kısa vadeli müdahaleler yapmak değil; şehir dokusunu ve risk haritasını dikkate alarak uzun soluklu, öngörülü tedbirler almak üzerine kurulu.

Çetinkaya, son dönemde yaşanan büyük sel olaylarının ardından altyapı planlamasında boyut değişikliğine gittiklerini belirterek, yapılan projelerin ve hesaplamaların 500 yıllık taşkın ve yağış haritalarına göre hazırlandığını söyledi. Bu yaklaşım, hem kent merkezindeki su kanallarında genişletme hem de mahallelerdeki dere yataklarında ıslah uygulamalarını kapsıyor.

yapılan çalışmalar ve teknik detaylar:

Kentteki dağlık arazi yapısı nedeniyle yamaç sellerinin tetiklenebildiğini vurgulayan Çetinkaya, drenaj hatları, mazgallar ve dere temizliklerinin sürekli yürütüldüğünü aktardı. Ergenekon ve Kapullu’dan gelen Halim Deresi, 100. Yıl Budak Deresi ve Araç Çayı çevresinde gerçekleştirilen ıslah çalışmaları öncelikli proje alanları arasında yer alıyor.

Halim Deresi’nde dere yatağının her iki yandan 30’ar santimetre genişletildiği, diğer bölgelerde de benzer uygulamalar yapıldığı bildirildi. Dere yataklarında dayanıklı beton kullanımı tercih edilerek çökme ve yol kaynaklı baskıların yaratacağı risklerin azaltılması hedefleniyor.

gelecek proje programı ve toplumsal hedefler:

Çetinkaya, 2026 yatırım programı kapsamında 100. Yıl Mahallesi’ndeki Budak Deresi’nin ilk kilometrelik bölümünün ihale edildiğini, Halim Deresi çalışmalarının tamamlanma aşamasında olduğunu ifade etti. 2027 planlarında ise Kurtuluş, Gökdere, Bayır Mahallesi, Yeni Mahalle ile Akçöke 1, Akçöke 2 ve Akçöke 3 dere yataklarında ıslah projelerinin bulunacağı, ayrıca Araç Çayı üzerinde de proje yürütüleceği belirtildi.

Çetinkaya, dere ıslahının yalnızca taşkınları önlemeye yönelik olmadığını; aynı zamanda dere ve nehir çevrelerinde yeşil alanlar oluşturarak vatandaşların sosyal yaşamdan da faydalanmasını amaçladıklarını söyledi. Bu yaklaşım, risk azaltma ile kentsel yaşam kalitesini artırma hedeflerini bir arada götürmeyi amaçlıyor.

Son olarak, Karabük’te bu yıl su sıkıntısı yaşanmamış olmasının geleceğe yönelik bir garantisi olmadığını vurgulayan Çetinkaya, su kaynaklarının korunması ve altyapının güçlendirilmesi için fizibilite ve planlama çalışmalarının sürdüğünü ve su temini, taşkın koruma, atık su arıtma ve temiz su tesislerine yönelik yatırımların 2027 yılında da devam edeceğini bildirdi.

GÖREVE GELDİĞİ GÜNDEN BU YANA ŞEHRİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARA İMZA ATAN KARABÜK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA, SEL VE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI HAYATA GEÇİRDİĞİ ALTYAPI YATIRIMLARIYLA DA GELECEĞİ ÖNGÖREN VE ÖNCEDEN TEDBİR ALAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞI ORTAYA KOYUYOR.