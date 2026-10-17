Sinop'ta orman bekçileri gece gündüz nöbette: yasa dışı müdahalelere geçit yok

Denetimler 7 gün 24 saat devam ediyor:

Sinop Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Gerze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman suçlarını önlemek ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalarıyla orman varlığını koruma ve orman ürünleri kaçakçılığını engelleme hedefini öne koyuyor.

Saha uygulamaları ve mobil kontroller:

Orman muhafaza ekipleri, sorumluluk sahasındaki tüm stratejik noktalarda ve özellikle Gerze - Samsun kara yolu üzerinde mobil kontrol uygulamaları gerçekleştiriyor. Sahadaki varlığı artıran ekipler, geçiş yapan araçlarda, yol kenarlarında ve kritik alanlarda titiz incelemeler yaparak yasa dışı müdahalelere geçit vermiyor.

Koruma ve bilgilendirme hedefi:

Yetkililer, ormanların geleceğe bırakılacak en büyük miras olduğuna dikkat çekerek yürütülen saha denetimlerinin sürekliliğinin önemine vurgu yaptı. Mobil kontroller ve yerinde denetimlerin kesintisiz devam edeceği bildirildi; halka yönelik bilgilendirme ve iş birliği çağrısı da yapılmakta.

SİNOP ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI GERZE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ORMAN SUÇLARINI ÖNLEMEK VE YASA DIŞI FAALİYETLERİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA DENETİMLERİNİ 7 GÜN 24 SAAT ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.