Dolar 49,7339 +0,03%
Euro 55,7312 -0,04%
Bist 11.084,84 -1,21%
Altın Gram 6.448,69 -0,67%
EUR/USD 1,1202 -0,18%
Brent Petrol 109,29 +0,58%
--°

Adana'da borç yüzünden hedef gösterilen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Adana'da 19 Ekim'de ağabeyinin borcu nedeniyle hedef gösterildiği belirtilen 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu başından vuruldu, saldırgan tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da borç yüzünden hedef gösterilen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları

Olay, 19 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inip içeri girdi ve kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu (15)'na tabancayla ateş etti. Başından vurulan Nurmuhammed, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü.

Soruşturmanın gelişimi:

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu tespit etti. A.E.'nin Mersin'e kaçma hazırlığında olduğu belirlendi ve ekipler tarafından Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste kıskıvrak yakalandı.

Suçun gerekçesi ve tarafların iddiaları:

Soruşturmada, saldırının arkasında Nurmuhammed'in ağabeyi Ü.M.'nin borcunun olduğu saptandı. İddialara göre alacaklı olduğu öne sürülen A.A., 17 yaşındaki A.E.'yi tetikçi olarak gönderdi. Baba Ercüment Musaoğlu olayla ilgili, 'Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek' ifadelerini kullandı. Anne Nursel Musaoğlu ise, 'Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor' dedi.

Soruşturmanın son durumu ve hastane süreci:

Olayla ilgili olarak A.E. tutuklandı. Polis ekipleri, A.E.'nin olaydan sonra kaçmasına yardım eden şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor ve tedavi süreci hakkında yetkililerden henüz ek bir açıklama yapılmadı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ İŞYERİNİN ÖNÜ

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ İŞYERİNİN ÖNÜ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eyüpsultan'da ışık arızası iddiasıyla kavşakta çarpışma: 4 kişi yaralandı
images

Manisa'da 11 suçtan aranan hükümlü JASAT operasyonuyla cezaevine gönderildi
images

Okul yolunda güvenlik: Mustafakemalpaşa'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitim...
images

Ordu'da iki operasyonda 6 kişi tutuklandı, 1 kilo 894 gram metamfetamin ele geçi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sonbaharın renkleri Artvin'de tablo gibi

Aliağa FK genç ağırlıklı kadroyla galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

Ailelerle dijital güvenlik: Engelsiz Yaşam Merkezi'nde internet eğitimi

Motorcular umut için kenetlendi: Ali Yiğit için balonlar motorsikletlerde kaldı

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Bitez'te yoğun ilgi: Bodrum FK ve Daha 17 oyuncuları hayranlarıyla buluştu

Birlikte ezgiler: kız yurdunda Türk sanat müziği akşamı