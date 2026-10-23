Adana'da borç yüzünden hedef gösterilen 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları

Olay, 19 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inip içeri girdi ve kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu (15)'na tabancayla ateş etti. Başından vurulan Nurmuhammed, babası Ercüment Musaoğlu tarafından hastaneye götürüldü.

Soruşturmanın gelişimi:

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştiren tetikçinin 17 yaşındaki A.E. olduğunu tespit etti. A.E.'nin Mersin'e kaçma hazırlığında olduğu belirlendi ve ekipler tarafından Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki adreste kıskıvrak yakalandı.

Suçun gerekçesi ve tarafların iddiaları:

Soruşturmada, saldırının arkasında Nurmuhammed'in ağabeyi Ü.M.'nin borcunun olduğu saptandı. İddialara göre alacaklı olduğu öne sürülen A.A., 17 yaşındaki A.E.'yi tetikçi olarak gönderdi. Baba Ercüment Musaoğlu olayla ilgili, 'Oğlumu kandırdılar, 30 bin TL kart alacakları vardı, ödeyeceğiz dedik. Bunu 3-5 milyon diyerek çetelere söylediler. Çeteler de onlara inanarak oğlumuza sıktı. 15 yaşındaki bir sporcuya silah sıkıldı. Şüpheliler tutuklanamadı. Adana çete ülkesi olmuş. Bunun sonu gelmeyecek' ifadelerini kullandı. Anne Nursel Musaoğlu ise, 'Masum fidanıma ateş ettiler. Küçük, masum çocuğumu sandalyede öldürdüler. Dünyaya daha gözlerini açmamıştı bile, hiçbir şeyden haberi yoktu. Biz onlara para verdik ama yine de kurtulamadık. Hala para istiyor' dedi.

Soruşturmanın son durumu ve hastane süreci:

Olayla ilgili olarak A.E. tutuklandı. Polis ekipleri, A.E.'nin olaydan sonra kaçmasına yardım eden şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, Nurmuhammed Musaoğlu'nun hastanedeki yaşam mücadelesi devam ediyor ve tedavi süreci hakkında yetkililerden henüz ek bir açıklama yapılmadı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ İŞYERİNİN ÖNÜ