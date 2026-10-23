Eyüpsultan'da ışık arızası iddiasıyla kavşakta çarpışma: 4 kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:

Kaza, saat 08.00 sıralarında Eyüpsultan Beylerbeyi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, F.A. yönetimindeki 34 NHM 332 plakalı BMW, caddeye dönüş yapan C.T. yönetimindeki 34 VZ 0441 plakalı Volkswagen ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç bariyerlere çarparak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye daha önce trafik ışıklarını onarmaya gelen belediye personelinin de bulunduğu, olayda araçtaki kişiler ile görevde olan personel dahil toplam 4 kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Ailede panik ve sağlık müdahalesi:

Kazanın ardından araçta bulunan kız çocuğunu babası kucaklayıp sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı öğrenip olay yerine gelen annenin ise fenalaştığı ve sağlık görevlisinin anneyi kucağına alarak ambulansa taşıdığı aktarıldı.

Trafik ışıkları ve soruşturma:

Kazanın meydana geldiği noktadaki trafik ışıklarının çalışmadığı yönünde iddialar bulunuyor. Bölgedeki trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme ve soruşturma çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan’da kazada 4 kişi yaralandı: Baba kızına sarıldı, olay yerine gelen anne fenalaştı