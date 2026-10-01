Adana'da depo baskını: bavullarda gizlenen 100 kilogram esrar ortaya çıkarıldı

operasyonun ayrıntıları:

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir depoda yüklü miktarda uyuşturucu olduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Bilgilerin ardından düzenlenen baskında depoda arama yapıldı.

Aramada görevli dedektör köpeğinin işaret ettiği odada, polis ekipleri bavulların içinde saklanan uyuşturucuya ulaştı. Yapılan kontrollerde toplam 100 kilogram esrar ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; savcılık ve mahkeme sürecinin ardından 3 şüpheli tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Yetkililer ele geçirilen maddelerin ve gözaltına alınan şüphelilerin bağlantılarına ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

Adana’da dev operasyon: 100 kilogram esrar ele geçirildi