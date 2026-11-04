Şanlıurfa'da tartışma kanlı bitti: anne ve abla öldü, küçük kardeş ağır yaralı

olayın gerçekleştiği yer ve başlangıcı:

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve cinnet getirdiği belirtilen bir kişi silah kullanarak aile fertlerine saldırdı.

kurbanlar ve sağlık durumu:

Saldırıda ağır yaralananlar arasında Zeynep Demircan (25) olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda annesi Huriye Çiçek (50) ile kardeşi Melikenur Demircan de silahla vurularak olay yerinden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Huriye Çiçek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı; Melikenur Demircan'ın tedavisi ise sürüyor. Haberlerde ayrıca mağdur olduğu belirtilen küçük kardeşin 11 yaşında olduğu ifade edildi.

şüpheli, polis müdahalesi ve soruşturma:

Olayın şüphelisi olarak belirtilen Halil D. (22), saldırının ardından bölgeden kaçtı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı ve kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölge güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda soruşturma sürdürülüyor.

Gelişmeler, yetkili birimlerce yapılan açıklamalar ve soruşturma tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılacak. Olayla ilgili ayrıntılar emniyet yetkililerinin açıklamalarıyla netleşecek ve soruşturma devam ediyor.

CİNNET GETİREN GENÇ ANNE VE ABLASINI ÖLDÜRDÜ