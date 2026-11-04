Gece nişanlısına ulaşamayan gencin dış cephe tırmanışı mahallede hareketlilik başlattı

İnegöl'de dış cephe tırmanışı:

Olay, saat 23.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Göçmen Camii Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre nişanlısına ulaşamayan A.B. (20), nişanlısının oturduğu daireye giderek kapıyı çaldı; kapı açılmayınca farklı bir yol denemeye karar verdi.

Vatandaşların ihbarı ve ekip yönlendirmesi:

Genç, binanın dış cephesinden 3. kata kadar tırmanmaya başlayınca mahallede hareketli dakikalar yaşandı. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve olayın sonrası:

Ekiplerin müdahalesiyle A.B. güvenli şekilde aşağı indirildi. Dairede yapılan incelemede kimsenin olmadığı belirlendi. Olayın ardından genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay, mahallede kısa süreli bir hareketlilik oluşturdu ve yetkililer olayla ilgili işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

NİŞANLISINA ULAŞAMAYAN GENÇ CANINI TEHLİKEYE ATTI; 3. KATA TIRMANDI