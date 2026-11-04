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Düzce’de park halindeki karavan alev aldı, itfaiye binaya sıçramasını engelledi

Konuralp 550. Sokak'ta park halindeki karavanda çıkan yangın, Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle binaya sıçramadan söndürüldü.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 00:08

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce’de park halindeki karavan alev aldı, itfaiye binaya sıçramasını engelledi

Olay yeri ve müdahale:

Yangın, Konuralp 550. Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple park halindeki karavanda alevler yükseldi.

Alevleri gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alev topuna dönen karavandaki yangını kısa sürede söndürerek yangının hemen yanındaki binaya sıçramasını engelledi.

Hasar ve etkileri:

Yangın sırasında binada bazı evlerin camları çatlarken, karavan olay yerinde tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin zamanında müdahalesi, daha geniş çaplı bir hasarın önüne geçti.

Soruşturma:

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

DÜZCE’DE PARK HALİNDE Kİ KARAVAN ALEV ALEV YANDI. İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ İLE YANGIN HEMEN...

DÜZCE’DE PARK HALİNDE Kİ KARAVAN ALEV ALEV YANDI. İTFAİYENİN ZAMANINDA MÜDAHALESİ İLE YANGIN HEMEN YANINDA Kİ BİNAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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