Okan Buruk: galibiyetle 6 puana ulaştık, hedefimizi büyütüyoruz

Okan Buruk maç sonrası değerlendirmesi:

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında RAMS Park'ta Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, alınan sonucun takım için anlamlı olduğunu vurguladı. Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakibin hücum gücüne dikkat çekti ve zemin koşullarının iki takımı da etkilediğini belirtti.

Buruk, ilk yarıda skor avantajını elde ettiklerini, ikinci yarıda hücum geçişlerinde daha iyi olabileceklerini ifade etti. Rakibin fiziksel gücünü, boy ortalamasının 1.86 olmasını ve maç içinde ortaya koydukları sertlikleri örnek vererek anlattı. Galatasaray cephesinde ise alınan galibiyetin hem moral hem de ülke puanı açısından değer taşıdığını söyleyerek, 6 puana geldiklerini söyledi.

kadro ve oyuncu değerlendirmeleri:

Buruk, milli ara öncesi kazanarak gitme isteğini yineledi ve Amed maçıyla ekim ayını kapattıklarını, kasıma galibiyetle başladıklarını aktardı. Teknik adam, bütün oyuncuların takıma katkı verdiğini, Leroy Sane'in antrenmanlarda yüzde 100 çalıştığını ve formayı almak için çaba gösterdiğini söyledi. Leao'nun lig maçında 90 dakika oynadığını, bugünkü planın sol açıkta Barış ile başlayıp Rafa ile devam etmek olduğunu açıkladı.

Buruk, kadronun geniş olduğuna, herkesin oynamak istediğine ve takıma katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çekti. Oyuncuların birbirlerine alışma sürecinin galibiyetlerle hızlandığını ve bu durumun takım performansını yukarı çektiğini belirtti.

batrakov'un performansı ve maç içi sertlikler:

53 yaşındaki teknik adam, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un maçta çok iyi oynadığını ancak fiziksel olarak yıprandığını aktardı. Buruk, Batrakov'un ayağına ve kafasına darbe aldığını, hakemin kart kullanımını ilk yarıda sınırlı tuttuğunu ve rakibin bazı sert fauller yaptığını ifade etti. Bu darbelerin Batrakov'un ikinci yarı performansını aşağıya çektiğini söyleyen Buruk, oyuncunun top rakipteyken de etkili olduğunu ve savunma arkası koşularıyla katkı sağladığını belirtti.