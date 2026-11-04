Dolar 50,0159 +0,08%
Euro 56,0733 +0,26%
Bist 11.023,55 +0,56%
Altın Gram 6.332,65 -0,06%
EUR/USD 1,1208 +0,16%
Brent Petrol 104,15 +0,53%
--°

Okan Buruk: galibiyetle 6 puana ulaştık, hedefimizi büyütüyoruz

Okan Buruk, Stuttgart zaferiyle 6 puana ulaştıklarını, ülke puanı için her galibiyetin kritik olduğunu ve hedeflerinin ilk 24 olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 00:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Okan Buruk: galibiyetle 6 puana ulaştık, hedefimizi büyütüyoruz

Okan Buruk maç sonrası değerlendirmesi:

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında RAMS Park'ta Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, alınan sonucun takım için anlamlı olduğunu vurguladı. Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakibin hücum gücüne dikkat çekti ve zemin koşullarının iki takımı da etkilediğini belirtti.

Buruk, ilk yarıda skor avantajını elde ettiklerini, ikinci yarıda hücum geçişlerinde daha iyi olabileceklerini ifade etti. Rakibin fiziksel gücünü, boy ortalamasının 1.86 olmasını ve maç içinde ortaya koydukları sertlikleri örnek vererek anlattı. Galatasaray cephesinde ise alınan galibiyetin hem moral hem de ülke puanı açısından değer taşıdığını söyleyerek, 6 puana geldiklerini söyledi.

kadro ve oyuncu değerlendirmeleri:

Buruk, milli ara öncesi kazanarak gitme isteğini yineledi ve Amed maçıyla ekim ayını kapattıklarını, kasıma galibiyetle başladıklarını aktardı. Teknik adam, bütün oyuncuların takıma katkı verdiğini, Leroy Sane'in antrenmanlarda yüzde 100 çalıştığını ve formayı almak için çaba gösterdiğini söyledi. Leao'nun lig maçında 90 dakika oynadığını, bugünkü planın sol açıkta Barış ile başlayıp Rafa ile devam etmek olduğunu açıkladı.

Buruk, kadronun geniş olduğuna, herkesin oynamak istediğine ve takıma katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarına dikkat çekti. Oyuncuların birbirlerine alışma sürecinin galibiyetlerle hızlandığını ve bu durumun takım performansını yukarı çektiğini belirtti.

batrakov'un performansı ve maç içi sertlikler:

53 yaşındaki teknik adam, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un maçta çok iyi oynadığını ancak fiziksel olarak yıprandığını aktardı. Buruk, Batrakov'un ayağına ve kafasına darbe aldığını, hakemin kart kullanımını ilk yarıda sınırlı tuttuğunu ve rakibin bazı sert fauller yaptığını ifade etti. Bu darbelerin Batrakov'un ikinci yarı performansını aşağıya çektiğini söyleyen Buruk, oyuncunun top rakipteyken de etkili olduğunu ve savunma arkası koşularıyla katkı sağladığını belirtti.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erzincanspor disiplin yolunda: çirkin tezahüratlar PFDK'ya taşındı
images

Uğurcan Çakır: okan buruk'un hazırlığı stuttgart zaferinde belirleyiciydi
images

Stuttgart teknik direktörü Hoeness: umut veren oyun acılı sona dönüştü
images

Batrakov'un çift golü Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yukarı taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece nişanlısına ulaşamayan gencin dış cephe tırmanışı mahallede hareketlilik başlattı

Şanlıurfa'da tartışma kanlı bitti: anne ve abla öldü, küçük kardeş ağır yaralı

Erzincanspor disiplin yolunda: çirkin tezahüratlar PFDK'ya taşındı

Erzincan'da okul güvenliği için ekimde kapsamlı saha denetimi gerçekleştirildi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı