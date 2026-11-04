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Erzincanspor disiplin yolunda: çirkin tezahüratlar PFDK'ya taşındı

TFF Hukuk Müşavirliği, 1 Kasım 2026'da Erzincanspor'un 52 Orduspor FK maçı sırasında yaşanan çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle kulübü PFDK'ya sevk etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 00:20

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzincanspor disiplin yolunda: çirkin tezahüratlar PFDK'ya taşındı

olay ve sevk kararı:

TFF Hukuk Müşavirliği'nin 3 Kasım 2026 tarihli disiplin sevkleri açıklamasında, Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş. hakkında disiplin işlemi başlatıldığı duyuruldu.

maç sırasında yaşananlar:

Açıklamaya göre, 1 Kasım 2026 tarihinde sahasında oynanan Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş. - 52 Orduspor FK müsabakasında çirkin ve kötü tezahüratlar tespit edildi. Bu durum nedeniyle kulübün Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

sevkin sonuçları ve süreç:

TFF'nin disiplin sevkleri listesinde 13. sırada yer alan Erzincan temsilcisi hakkında uygulanabilecek yaptırımlar, PFDK'nin yapacağı değerlendirme sonucunda belli olacak. Federasyonun açıklaması, sürecin PFDK değerlendirmesiyle ilerleyeceğini ve yaptırım kararının bu değerlendirme sonrasında verileceğini belirtiyor.

ERZİNCANSPOR, ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT NEDENİYLE PFDK&#039;YA SEVK EDİLDİ

ERZİNCANSPOR, ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT NEDENİYLE PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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