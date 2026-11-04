Erzincan'da okul güvenliği için ekimde kapsamlı saha denetimi gerçekleştirildi

Erzincan'da ekim ayı okul çevresi ve servis denetimleri

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Çalışmalar, okul döneminin güvenliğini sağlama amacını taşıdı.

Denetim kapsamı:

Denetimlerde toplam 77 ekip ve 265 personel görev aldı. Ekipler tarafından 289 okul çevresi, 331 umuma açık yer ve 466 okul servis aracı kontrol edildi ve gerekli yerlerde önleyici tedbirler uygulandı.

Uygulama ve sonuçlar:

Gerçekleştirilen kontrollerde ayrıca 3 bin 327 şahıs denetlenerek sorgulandı. Valilik açıklaması, denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini ve okul çevresi güvenliğinin öncelik olmaya devam edeceğini belirtti.

ERZİNCAN'DA EKİM AYINDA 77 EKİPLE OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ