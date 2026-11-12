İnegöl'ün tali yolu güçleniyor: Akhisar ve Karalar arasına yeni asfalt

İnegöl'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İnegöl ilçesinde bağlantı yolunu yenilemek üzere asfalt kaplama çalışması başlattı. Çalışmalar, Şahin Biba başkanlığında yürütülen ulaşım seferberliğinin parçası olarak ilerliyor ve ekipler kasım ayında da saha çalışmalarını sürdürüyor.

Projeye ilişkin veriler:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde yürütülen program kapsamında Nisan-Ekim 2026 tarihli yedi aylık dönemde ekipler, il genelinde 90 kilometrelik asfalt ve 425 kilometrelik sathi kaplama yaptı; ayrıca son 7 ayda Bursa'ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı.

Bağlantı yolunun özellikleri:

Akhisar Mahallesi 198'inci Sokak'ta iki köprü arasında yürütülen çalışmada, Akhisar ve Karalar mahallelerini birleştiren güzergahta 1.300 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğinde yolda yaklaşık 1.500 ton asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Yenilenen yol, Ankara Yolu'nun Bursa istikametine paralel uzanan tali yola bağlanacak.

Amaç ve yerel etki:

Yetkililer, çalışmanın yol standartlarını yükseltmeyi, ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmayı hedeflediğini; ayrıca geniş kapsamlı saha taramaları ve vatandaş talepleri doğrultusunda en etkin müdahalelerin gerçekleştirildiğini belirtti. Proje, ilçedeki ulaşım ağının kısa vadede güçlenmesine katkı sağlayacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İNEGÖL İLÇESİ AKHİSAR VE KARALAR MAHALLELERİ ARASINDA ULAŞIMI SAĞLAYAN BAĞLANTI YOLUNU YENİLEMEK ÜZERE ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.