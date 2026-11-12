Dolar 50,2528 +0,05%
Euro 55,8620 +0,20%
Bist 11.813,20 +1,26%
Altın Gram 6.293,66 -2,63%
EUR/USD 1,1094 +0,03%
Brent Petrol 93,19 +0,46%
--°

İnegöl'ün tali yolu güçleniyor: Akhisar ve Karalar arasına yeni asfalt

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl'de Akhisar-Karalar bağlantı yolunu 1.300 m uzunluğunda, 9,5 m genişliğinde ve yaklaşık 1.500 ton asfaltla yeniliyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 16:29

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

İnegöl'ün tali yolu güçleniyor: Akhisar ve Karalar arasına yeni asfalt

İnegöl'de yol yenileme çalışmaları sürüyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İnegöl ilçesinde bağlantı yolunu yenilemek üzere asfalt kaplama çalışması başlattı. Çalışmalar, Şahin Biba başkanlığında yürütülen ulaşım seferberliğinin parçası olarak ilerliyor ve ekipler kasım ayında da saha çalışmalarını sürdürüyor.

Projeye ilişkin veriler:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde yürütülen program kapsamında Nisan-Ekim 2026 tarihli yedi aylık dönemde ekipler, il genelinde 90 kilometrelik asfalt ve 425 kilometrelik sathi kaplama yaptı; ayrıca son 7 ayda Bursa'ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı.

Bağlantı yolunun özellikleri:

Akhisar Mahallesi 198'inci Sokak'ta iki köprü arasında yürütülen çalışmada, Akhisar ve Karalar mahallelerini birleştiren güzergahta 1.300 metre uzunluğunda ve 9,5 metre genişliğinde yolda yaklaşık 1.500 ton asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Yenilenen yol, Ankara Yolu'nun Bursa istikametine paralel uzanan tali yola bağlanacak.

Amaç ve yerel etki:

Yetkililer, çalışmanın yol standartlarını yükseltmeyi, ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmayı hedeflediğini; ayrıca geniş kapsamlı saha taramaları ve vatandaş talepleri doğrultusunda en etkin müdahalelerin gerçekleştirildiğini belirtti. Proje, ilçedeki ulaşım ağının kısa vadede güçlenmesine katkı sağlayacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İNEGÖL İLÇESİ AKHİSAR VE KARALAR MAHALLELERİ ARASINDA ULAŞIMI...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İNEGÖL İLÇESİ AKHİSAR VE KARALAR MAHALLELERİ ARASINDA ULAŞIMI SAĞLAYAN BAĞLANTI YOLUNU YENİLEMEK ÜZERE ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağcılar'da kentin nabzı tutuldu: 'İstanbul'u dinliyoruz' altıncısı
images

Deprem bilinci stantıyla meslek ve yaşam hakkı vurgusu
images

Türkiye Gençlik Vakfı heyetinden başhekim Ali Çöl'e ziyaret
images

Büyükkılıç yeni rektörlerle Kayseri'nin akademik hedeflerini konuştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Avrupa kendi inisiyatifini almalı, Macron Ukrayna desteğini vurguladı

Omü'nün uluslararası spor başarıları Ankara'da ödüllendirildi

Erzincan'da tuzaklarla üretici odaklı Akdeniz meyve sineği takibi

Akçadağ'da sulama kanalına devrilen araç: iki kişi hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi