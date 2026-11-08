Menopozda herkes için tek reçete yok: tedavi kişiye göre belirleniyor

Menopoz döneminde şikâyetler ve tarama önem taşıyor:

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şerife Özlem Genç, menopoz sürecinde görülen belirtilerin yalnızca doğal yaşlanma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Genç, sıcak basması, gece terlemesi, uyku bozuklukları, vajinal kuruluk, cinsel ilişkide ağrı ve tekrarlayan idrar yolu şikâyetlerinin kadınların günlük yaşamını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebildiğini söyledi.

Uzman, şikâyet olmasa dahi menopoz dönemindeki kadınların düzenli sağlık kontrollerini aksatmaması gerektiğini belirterek, bu değerlendirmelerin meme ve rahim ağzı kanseri taramaları, kemik sağlığı ve kalp-damar risklerinin gözden geçirilmesini kapsadığını ifade etti. Ayrıca hastanın kişisel sağlık öyküsünün tedavi planlamasında temel rol oynadığını aktardı.

Şikâyetler yaşam kalitesini etkiliyorsa ne yapılmalı:

Genç, menopozla ilişkili yakınmaların yaşam kalitesini düşürdüğü durumlarda hekime başvurmanın önemine dikkat çekti. Buna göre sıcak basması ve gece terlemesi yaşayan hastalar ile vajinal kuruluk veya ilişki sırasında ağrı şikâyeti olan hastalara farklı yaklaşımlar uygulanabiliyor. Şikâyetler yalnızca kabul edilip görmezden gelinmemeli; uygun değerlendirme sonrası kişiye yönelik tedavi seçenekleri sunuluyor.

Kişiye özel tedavi ve aday belirleme:

Uzman, günümüzde her kadına aynı tedavi uygulanmadığını belirterek, tedavi seçiminde menopoza girme yaşı ve beraberindeki kronik hastalıkların ön planda olduğunu söyledi. Özellikle 60 yaşın altında olan, menopoza girmesinin üzerinden 10 yıl geçmemiş ve ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan kadınların hormonal tedavi için daha uygun adaylar oldukları ifade edildi.

Vajinal kuruluk ve ilişki sırasında ağrı gibi lokal bulgular için bölgesel hormonal tedavi seçenekleri uygulanabildiği; sıcak basması ve gece terlemesi gibi sistemik yakınmaların yönetiminde ise farklı tedavi stratejilerinin tercih edilebildiği belirtildi. Ayrıca, şikâyeti olmayan menopoz dönemindeki kadınlara rutin hormon tedavisi başlanmadığı, buna karşın takip ve taramaların ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Genç son olarak, bazı hastalarda hormon içermeyen ve bitkisel bazlı ürünlerin de tedavi alternatifleri arasında yer alabildiğini belirterek, menopoz semptomlarına katlanmak zorunda olunmadığını; uygun değerlendirme ve kişiye özel yaklaşımla yaşam kalitesinin artırılmasının mümkün olduğunu söyledi.

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI DOÇ. DR. ŞERİFE ÖZLEM GENÇ