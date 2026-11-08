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Gençlere kan bağışı bilinci aşılandı: Kızılay kulübü seminer verdi

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. ve 12. sınıf öğrencilerine Kızılay kulübü tarafından verilen seminerde kan bağışının önemi ve gönüllülük vurgulandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gençlere kan bağışı bilinci aşılandı: Kızılay kulübü seminer verdi

Seminerin hedefi ve katılımcılar:

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Kızılay Kulübü tarafından organize edilen seminer, okulun 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerini hedef aldı. Etkinliğin amacı, öğrencilere Kızılay bilinci kazandırmak ve toplum sağlığında hayati öneme sahip kan bağışının gerekliliğini anlatmaktı.

Kızılay çalışmaları ve sunum içeriği:

Eğitimi veren Halit Kılıçgediği, katılımcılara Kızılay’ın kuruluşu, kurumsal yapısı ve toplumsal dayanışmadaki rolü hakkında bilgi verdi. Sunumda kurumun yürüttüğü yardım çalışmaları, afet müdahaleleri ve düzenli sağlık hizmetlerine katkıları örneklerle açıklandı. Öğrenciler, Kızılay’ın geçmişi ve yürüttüğü projeler hakkında ayrıntılı bilgilendirildi.

Kan bağışı süreci ve gençlerin rolü:

Seminerde ayrıca kan bağışının insan hayatı üzerindeki önemi ile düzenli kan bağışının sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından taşıdığı değer ele alındı. Halit Kılıçgediği, kanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma sürecini ve gönüllü bağışçıların zincirdeki kritik katkısını adım adım anlattı. Genç yaşlarda toplumsal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin geliştirilmesinin altı çizildi; öğrencilerin bu sürece aktif katılımının teşvik edilmesi hedeflendi.

Okul yönetimi etkinliğin, Kızılay bilincinin yaygınlaşması ve kan bağışı farkındalığının artırılması bakımından bilgilendirici olduğunu belirtti. Seminerin, gençlerin gönüllülük kültürünü güçlendirmeye yönelik bir adım olduğu vurgulandı.

AYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE 11 VE 12’NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KIZILAY...

AYDIN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ’NDE 11 VE 12’NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KIZILAY BİLİNCİ VE KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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