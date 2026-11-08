Konya'nın tek kadın lastikçisi uyarıyor: kış lastiğini hafife almayın

Konya sanayisinde kış hazırlığı: tek kadın lastikçiden kritik uyarılar

Konya sanayisinde tek kadın lastikçi olan Filiz Kasapoğlu, kış mevsiminin yaklaşmasıyla sürücülere lastik seçimi ve bakımına ilişkin kapsamlı tavsiyelerde bulundu. Kasapoğlu, 15 Kasım itibarıyla şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun başlayacağını hatırlatarak, mevsime uygun olmayan veya hasarlı lastiklerle yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Kış lastiğinin önemi ve zamanlaması:

Kasapoğlu, kış lastiğinin yalnızca kar yağdığında kullanılacak bir ürün olmadığını belirtti. Asfalt sıcaklığının düştüğü her an kış lastiğine geçilmesi gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, "Hava sıcaklığı 10-12 derece seviyelerinde olsa bile asfaltın sıcaklığı daha düşük olabiliyor" uyarısında bulundu. Ayrıca kış lastiklerinin yapısında bulunan silika ve özel hamur nedeniyle yol tutuşu ve kaygan zemindeki performansın arttığını anlattı.

Doğru lastik seçimi ve bakımın kuralları:

Lastik alırken yalnızca fiyatın belirleyici olmaması gerektiğini söyleyen Kasapoğlu, aracın üreticisinin belirlediği basınç değerlerine uyulmasının önemine dikkat çekti. Araçlarda ekran üzerinden gösterilen basınç değerlerine göre kontrollerin yapılmasını tavsiye eden Kasapoğlu, özellikle elektrikli ve yüksek performanslı araçlarda araca uygun olmayan lastiklerin beklenen performansı vermeyebileceğini belirtti.

Seçilen lastiğin kullanım ömrünün kullanım koşullarına göre değiştiğini aktaran Kasapoğlu, müşterilerinin bazı lastikleri 2-3 yılda, bazılarını ise uygun şartlarda 5 yıl kullandığını söyleyerek, belirleyicinin lastiğin genel durumu, kullanım alanı ve aracın özellikleri olduğunu ifade etti.

Hasarlı lastiklerin oluşturduğu riskler:

Kasapoğlu, ince yanaklı ve performans lastiklerinde görülen balonlanma gibi hasarların asla göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. "Bir şey olmaz" diyerek hasarlı lastikle yola çıkmanın ciddi riskler taşıdığını söyleyen Kasapoğlu, bu durumun durdurma ve fren mesafesini uzattığını ve diğer araçlar için de tehlike oluşturduğunu belirtti. "Aracın yolla temas ettiği tek nokta lastiktir" sözleriyle lastiğin sürüş güvenliği üzerindeki doğrudan etkisini özetledi.

Kasapoğlu, lastik tercihinde A kalite ile farklı kalite grupları arasında seçim yaparken sadece en pahalı veya en ucuzu tercih etmenin yanlış olduğunu; önemli olanın aracın teknik özelliklerine ve kullanım koşullarına uygun, kaliteli ve güvenli bir lastik olduğunu aktardı. Sürücülere, lastik alırken "Benim aracıma hangi lastik uygun?" sorusunu sormalarını ve buna göre araştırma yapmalarını tavsiye etti.

Sonuç olarak Konya sanayisinin tek kadın lastikçisi, kış aylarında risk almadan doğru lastik seçimi, düzenli basınç kontrolü ve hasarlı lastiklerin yenilenmesi gerektiğini tekrarlayarak sürücüleri tedbiri elden bırakmamaya çağırdı.

Konya'nın tek kadın lastikçisi "Kış lastiğinde bir şey olmaz demeyin, risk almayın"