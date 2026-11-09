Adana'da gizli iklimlendirme düzeniyle uyuşturucu tesisine dönüşen işletme ortaya çıktı

Adana'da jandarma operasyonuyla kapalı alandaki üretim noktası tespit edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde yürütülen çalışma sonucunda, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iklimlendirme sistemi kurularak kapalı ortamda kenevir yetiştirilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, imalat ve ticaret yaptığı belirlenen üç şüpheli yakalandı.

operasyon sırasında ele geçirilenler:

Aramalarda toplam 17 kilogram esrar ile birlikte dört salon tipi klima, iklimlendirme sistemine ait ekipmanlar ve muhtelif malzemeler bulundu. Ele geçirilen ekipmanların kapalı ortamda bitki yetiştirmeye uygun düzenekler oluşturduğu tespit edildi.

soruşturmanın seyri ve olası yansımaları:

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalarla belirlediği adrese yapılan müdahale, iklimlendirme teknolojisinin kapalı alanda yasa dışı üretim için nasıl kullanıldığını gösterdi. Yakalanan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi; soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Olay, benzer yöntemlerle yürütülen üretim ve ticaretin izlenmesi ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu.

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