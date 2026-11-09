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Adana'da gizli iklimlendirme düzeniyle uyuşturucu tesisine dönüşen işletme ortaya çıktı

Adana'da jandarma, iklimlendirme sistemi kurulan kapalı bir imalathanede 17 kilogram esrar ele geçirip 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da gizli iklimlendirme düzeniyle uyuşturucu tesisine dönüşen işletme ortaya çıktı

Adana'da jandarma operasyonuyla kapalı alandaki üretim noktası tespit edildi

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı gözetiminde yürütülen çalışma sonucunda, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iklimlendirme sistemi kurularak kapalı ortamda kenevir yetiştirilen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, imalat ve ticaret yaptığı belirlenen üç şüpheli yakalandı.

operasyon sırasında ele geçirilenler:

Aramalarda toplam 17 kilogram esrar ile birlikte dört salon tipi klima, iklimlendirme sistemine ait ekipmanlar ve muhtelif malzemeler bulundu. Ele geçirilen ekipmanların kapalı ortamda bitki yetiştirmeye uygun düzenekler oluşturduğu tespit edildi.

soruşturmanın seyri ve olası yansımaları:

Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmalarla belirlediği adrese yapılan müdahale, iklimlendirme teknolojisinin kapalı alanda yasa dışı üretim için nasıl kullanıldığını gösterdi. Yakalanan üç şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi; soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Olay, benzer yöntemlerle yürütülen üretim ve ticaretin izlenmesi ihtiyacını bir kez daha ortaya koydu.

ADANA&#039;DA İKLİMLENDİRME SİSTEMİ İLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN BİR İMALATHANEDE 17 KİLOGRAM ESRAR ELE...

ADANA'DA İKLİMLENDİRME SİSTEMİ İLE KENEVİR YETİŞTİRİLEN BİR İMALATHANEDE 17 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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