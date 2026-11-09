Aziziye tabyalarında 149 yıllık kahramanlık ruhu yeniden canlandı

etkinlik nasıl başladı:

Erzurum’da program, sabah namazını takiben Ayaz Paşa Camii’nden okunan sela ve minarelerden yükselen tarihi çağrıyla başladı. Yüzlerce vatandaş, farklı yaş gruplarından katılımcılarla Kars Kapı Şehitliği’nde bir araya geldi; burada yapılan duaların ve şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından topluluk, Aziziye Tabyasına doğru yürüyüşe geçti.

Toplanma ve yürüyüş, 149 yıl önce 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı olarak bilinen dönemde yaşananları anma amaçlı olup, halkın o zor günlerdeki dayanışma ve fedakârlık ruhunu yeniden hissetme isteğiyle gerçekleştirildi.

anma programı ve katılımcılar:

Aziziye Tabyası’nda program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, birlikte Nene Hatun’un kabrini ziyaret ederek dua etti ve şehitliklere karanfil bıraktı.

Programda, 83 yaşındaki Hüsna Turhan’ın her yıl olduğu gibi etkinlikte yer alması ve duygulanması katılımcılarda etki bıraktı. Ayrıca, 149 yıl öncesinin anlarını canlandıran gösteriler, özellikle çocuklar tarafından sergilenerek ilgi topladı.

vali aydın baruş'un değerlendirmesi:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Aziziye Destanının yokluklar ve imkânsızlıklara rağmen milletin ortaya koyduğu fedakârlığı simgelediğini vurguladı. Vali Baruş, "Aziziye Destanı, yokluklar ve imkânsızlıklara rağmen her şeyini ortaya koyan, bir karış toprağını düşmana vermemek için tereddütsüz cepheye koşan kahraman Erzurum halkının yazdığı destandır. İşte Aziziye’de şahlanan bu vatan, bayrak ve millet aşkı, Erzurumlunun Millî Mücadele’de de şanlı bir sorumluluk üstlenmesine vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca süren anma programı, hem geçmişe saygı hem de bugünkü kuşaklara tarih bilincinin aktarılması amacıyla geniş katılımla tamamlandı.

ERZURUM'DA SABAH NAMAZI SONRASI MİNARELERDE YAPILAN ÇAĞRI İLE BİNLERCE VATANDAŞ 148 YIL ÖNCE ECDADIN YAŞADIKLARINI HİSSETMEK VE YAŞAMAK İÇİN AZİZİYE TABYASI'NA AKIN ETTİ.