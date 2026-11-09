Dolar 50,1770 +0,09%
Euro 56,2131 +0,60%
Bist 11.588,60 +0,92%
Altın Gram 6.623,43 +0,76%
EUR/USD 1,1189 +0,41%
Brent Petrol 96,23 -2,13%
--°

Aziziye tabyalarında 149 yıllık kahramanlık ruhu yeniden canlandı

Erzurum’da yüzlerce kişi, sabah namazı sonrası yapılan minare çağrısıyla Kars Kapı Şehitliği'nden Aziziye Tabyası'na yürüyüp Nene Hatun'u andı ve şehitliklere karanfil bıraktı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aziziye tabyalarında 149 yıllık kahramanlık ruhu yeniden canlandı

etkinlik nasıl başladı:

Erzurum’da program, sabah namazını takiben Ayaz Paşa Camii’nden okunan sela ve minarelerden yükselen tarihi çağrıyla başladı. Yüzlerce vatandaş, farklı yaş gruplarından katılımcılarla Kars Kapı Şehitliği’nde bir araya geldi; burada yapılan duaların ve şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından topluluk, Aziziye Tabyasına doğru yürüyüşe geçti.

Toplanma ve yürüyüş, 149 yıl önce 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı olarak bilinen dönemde yaşananları anma amaçlı olup, halkın o zor günlerdeki dayanışma ve fedakârlık ruhunu yeniden hissetme isteğiyle gerçekleştirildi.

anma programı ve katılımcılar:

Aziziye Tabyası’nda program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, birlikte Nene Hatun’un kabrini ziyaret ederek dua etti ve şehitliklere karanfil bıraktı.

Programda, 83 yaşındaki Hüsna Turhan’ın her yıl olduğu gibi etkinlikte yer alması ve duygulanması katılımcılarda etki bıraktı. Ayrıca, 149 yıl öncesinin anlarını canlandıran gösteriler, özellikle çocuklar tarafından sergilenerek ilgi topladı.

vali aydın baruş'un değerlendirmesi:

Erzurum Valisi Aydın Baruş, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Aziziye Destanının yokluklar ve imkânsızlıklara rağmen milletin ortaya koyduğu fedakârlığı simgelediğini vurguladı. Vali Baruş, "Aziziye Destanı, yokluklar ve imkânsızlıklara rağmen her şeyini ortaya koyan, bir karış toprağını düşmana vermemek için tereddütsüz cepheye koşan kahraman Erzurum halkının yazdığı destandır. İşte Aziziye’de şahlanan bu vatan, bayrak ve millet aşkı, Erzurumlunun Millî Mücadele’de de şanlı bir sorumluluk üstlenmesine vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca süren anma programı, hem geçmişe saygı hem de bugünkü kuşaklara tarih bilincinin aktarılması amacıyla geniş katılımla tamamlandı.

ERZURUM&#039;DA SABAH NAMAZI SONRASI MİNARELERDE YAPILAN ÇAĞRI İLE BİNLERCE VATANDAŞ 148 YIL ÖNCE...

ERZURUM'DA SABAH NAMAZI SONRASI MİNARELERDE YAPILAN ÇAĞRI İLE BİNLERCE VATANDAŞ 148 YIL ÖNCE ECDADIN YAŞADIKLARINI HİSSETMEK VE YAŞAMAK İÇİN AZİZİYE TABYASI'NA AKIN ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Palandöken'de sezon için erken seferberlik: pistler suni karla güçlendiriliyor
images

Araban ziraat odası başkanından cumhuriyet mirasına vurgu: 10 kasımda Atatürk'ü...
images

Başkan Tahmazoğlu'ndan 10 kasım mesajı: Atatürk'ü saygıyla anıyoruz
images

Emeklilere güneydoğu molası: tarih ve eğlence bir arada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sis denizi gibi görüntüler: Düzce beyaz örtüye büründü

Eskişehir'de dondurucu soğukta ağaçlar ve araç camları buz tuttu

Sinanpaşa'da peçeteye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı

Uğranmadan dönülmeyen lezzet: Ulaş etli pidesinin odun ateşinde sırrı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL