Taiyuan'da gece yarısı alevleri: yüksek katlı binada 14 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Taiyuan şehrinde dün gece bir yüksek katlı binada çıkan yangın, şehirde alarma neden oldu. Yetkililerin verdiği bilgilere göre en az 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi hastanede tedavi görüyor ve bunlardan 9'u ağır durumda.

olay ve müdahale:

Yangının çıktığı bina kısa sürede yoğun duman ve alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, söndürme çalışmaları yaklaşık iki saat sürdü ve alevler kontrol altına alındı. Yerel yetkililer kurtarma ve arama çalışmalarının yerel saatle 20.30 itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı ve yangının çıkış nedeni resmî incelemeyle belirlenecek. Uzmanlar, yüksek katlı yapılarda yangın ve tahliye süreçlerinin duman yayılımı, ulaşım zorlukları ve bina altyapısı gibi etkenlerle karmaşıklaştığını; olayların ardından güvenlik önlemlerinin ve denetimlerin gözden geçirilmesinin önem taşıdığını vurguluyor.

Çin’in Shanxi eyaletine bağlı Taiyuan şehrinde yüksek katlı bir binada çıkan yangında en az 14 kişi hayatını kaybetti.