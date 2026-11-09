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Aydın'da 6'ncı kattan düşen gurbetçi yoğun bakımda hayati tehlike taşıyor

Aydın Efeler'de 6'ncı kattan düşen 50 yaşındaki gurbetçi Erkan Ç., antene çarpıp betona düşerek ağır yaralı; iki ayağı kırıldı, hayati tehlike sürüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Aydın'da 6'ncı kattan düşen gurbetçi yoğun bakımda hayati tehlike taşıyor

Olayın ayrıntıları:

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1901 Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’da yaşayan ve ailesini ziyaret için Türkiye'ye gelen 50 yaşındaki Erkan Ç., henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ncı kattaki evin balkonundan aşağı düştü.

Metrelerce yükseklikten düşen talihsiz adam önce birinci kattaki çanak antene çarptı. Antene çarpma, düşüş hızını kısmen azalttı; ardından şahıs beton zemine çarptı. Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi, polis ve sağlık ekipleri kısa sürede sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan tespitlere göre, Erkan Ç.'nin iki ayağı kırılmış durumda olup hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Görgü tanığının ifadesi:

Olay anını görerek müdahale çağrısında bulunan vatandaşlardan Anıl Tamsözlü, gördüklerini anlattı. Tamsözlü, yukarı baktığında bir kişinin balkondan sarktığını, sonra ellerini bırakarak aşağıya doğru düştüğünü söyledi. Tanığın aktardığına göre şahıs bir iki balkon yüzeyine çarpıp ardından antene çarptı; bu çarpma, düşme yönünü etkileyerek şahsın ayaklarının üstüne düşmesine neden oldu.

Tamsözlü, "Düşerken hiçbir ses çıkmadı" ifadelerini kullanarak, yerde yaklaşık beş dakika yattığını, ambulans gelene kadar müdahale etmediğini ve ekiplerin gelmesiyle yaralının gözlerini açtığını belirtti.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı. Görgü ve olay yeri incelemeleri sürerken, yaralının kaldırıldığı hastanedeki tedavisi devam ediyor. Vakayla ilgili resmi açıklamalarda bulunulurken, sağlık ekipleri hastanın durumunu yakından takip ediyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, Erkan Ç. geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye'ye gelmiş ve 3 gün sonra Almanya'ya döneceği öğrenilmişti. Ayrıca, uzun yıllardır psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi; düşüşün nedeni ise henüz kesinlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma ve tıbbi değerlendirmeler sürüyor.

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Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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