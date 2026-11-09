Sivrihisar'da sağlık altyapısı bilgisayarlı tomografiyle güçlendi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Sivrihisar Devlet Hastanesi'nin teknolojik altyapısını güçlendirmek amacıyla temin edilen yeni bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı hasta kullanımına sunuldu. İl müdürlüğünün yatırımı, ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmayı ve tanı süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Modern teknolojiyle daha hızlı ve etkin tanı:

Yeni tomografi cihazı, vücudun farklı bölümlerinin ayrıntılı görüntülenmesine imkân vererek hekimlerin değerlendirme süreçlerini destekleyecek. Özellikle acil vakalarda ve ayrıntılı görüntülemeye ihtiyaç duyulan durumlarda tanı süreçlerinin daha çabuk ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor. Bu sayede hastaların doğru müdahale planlarına daha kısa sürede ulaşması bekleniyor.

Hastanenin görüntüleme kapasitesinin güçlenmesi, poliklinik ve acil servis akışını da doğrudan etkileyecek; yerinde gerçekleştirilebilen BT incelemeleri, hem hasta konforunu artıracak hem de ileri tetkik için şehir merkezine sevkleri azaltacak.

Hizmete erişim ve hasta yükünü azaltma:

Sivrihisar ve çevresindeki yerleşimlerde yaşayan vatandaşlar için tomografi çekimi gerektiren durumlarda Eskişehir şehir merkezine yönlendirilme ihtiyacının azalması hedefleniyor. Bu gelişme, özellikle yaşlılar, hareket kısıtlılığı bulunanlar ve ulaşım zorluğu yaşayan hastalar açısından önem taşıyor. Yerinde sunulan görüntüleme hizmetleri sayesinde hastaların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak ve tanı süreçleri daha zamanında yönetilebilecek.

Hizmet içindeki bu değişimin sağlık sistemine de olumlu yansımaları olması bekleniyor; şehir merkezindeki yoğunluğun hafiflemesi, hasta transferlerinde yaşanan lojistik zorlukların azalması ve erken tanı sayesinde tedavi maliyetlerinin daha etkin yönetilmesi öngörülüyor.

Hastanenin kapasitesi ve hizmet kalitesi:

Yeni cihazın devreye alınmasıyla Sivrihisar Devlet Hastanesi'nin teknoloji ve tanı görüntüleme kapasitesi güçlendi. Bu donanım, hekimlerin tanı ve tedavi kararlarını destekleyecek, acil müdahalelerden rutin değerlendirmelere kadar geniş bir yelpazede kullanılacak. Sonuç olarak ilçede sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğinde belirgin bir artış sağlanması amaçlanıyor.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri konuya ilişkin, "Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü olarak yalnızca şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de modern, güvenilir ve erişilebilir sağlık hizmetleri sunmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Sağlık tesislerimizin fiziki ve teknolojik altyapısını güçlendirerek vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yaşadıkları yerde ulaşabilmelerini önceliklerimiz arasında görüyoruz. Sivrihisar Devlet Hastanemize kazandırılan yeni tomografi cihazının ilçemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİNİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA TEMİN EDİLEN MODERN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ CİHAZI HASTALARIN KULLANIMINA SUNULDU.