Kaza anı görüntüleri ortaya çıktı: 25 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kütahya'da fuatpaşa mahallesinde meydana gelen trafik kazası

Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi Ahi Evran Caddesi'nde, ara sokaktan caddeye çıkan otomobil ile seyir halindeki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Görüntülerde, ara sokaktan caddeye çıkan otomobil ile minibüsün şiddetli şekilde çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsünün aracından fırlayarak yola savrulduğu görülüyor. Kamera kayıtları kazanın anını ve çarpışmanın etkisini net biçimde yansıtıyor.

müdahale ve yaralıların durumu:

Kazada otomobil sürücüsü Bahadır Gülmez (25) ile minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Bahadır Gülmez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın güvenlik kamerası kayıtları, kazanın meydana geliş biçimini ve çarpışmanın şiddetini belgeleyerek kazayla ilgili değerlendirmelere ışık tutuyor.

OLAY YERİ