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Bornova'da kumar operasyonu: 52 kişiye 615 bin 12 lira idari ceza

İzmir Bornova'daki yasa dışı kumar operasyonunda 52 kişi toplam 615.012 TL idari para cezasına çarptırıldı; dört kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bornova'da kumar operasyonu: 52 kişiye 615 bin 12 lira idari ceza

Bornova'da kumar operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan çalışma sonucu iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Operasyon ve ele geçirilen materyaller:

İş yerinde gerçekleştirilen aramalarda kumar faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 75 adet tombala kağıdı, 8 deste iskambil kağıdı ve bin adet oyun pulu ele geçirildi.

Cezalar ve adli işlemler:

Operasyonda, iş yerinde bulunan ve kumar oynadığı belirlenen 52 şahsa ayrı ayrı olmak üzere toplam 615 bin 12 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca işletme sorumlusu ile tombala oyununda görev aldığı tespit edilen dört şahıs hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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