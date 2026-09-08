Adana'da halde oynayan iki çocuk plastik kasaları küle çevirdi

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi içinde, oyun oynayan iki çocuğun neden olduğu yangında pazarcıların istiflediği plastik sebze ve meyve kasaları büyük ölçüde zarar gördü.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, yangın alanında güvenlik önlemleri aldı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı; ekipler aynı zamanda çevredeki mal ve can güvenliğini sağlamak için çalıştı.

Soruşturma ve olası etkiler:

Olayda binlerce plastik kasa yanıp küle dönerken, polis ekipleri yangına ilişkin inceleme başlattı. Çocukların olaydan sonra bölgeden uzaklaştığı, soruşturmanın yangının nasıl başladığını ve sorumlulukları belirlemeye yönelik sürdüğü bildirildi.

Plastik malzemelerin yanması duman ve atık oluşturduğu için yangının çevresel ve sağlık boyutları da önemli. Hal işletmeleri ve pazarcıların bu tür kazaları önlemek amacıyla istifleme ve yangın güvenliği uygulamalarını gözden geçirmesi gerektiği öne çıkıyor.

ADANA’DA SEBZE HALİNDE İKİ ÇOCUK OYUN OYNARKEN PLASTİK SEBZE VE MEYVE KASALARININ YANMASINA YOL AÇTI. BİNLERCE KASA YANIP KÜLE DÖNERKEN, İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALDI.