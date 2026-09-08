Aksu'da duman yükseliyor, mahalle gözyaşlarıyla izliyor

Aksu'da müdahale sürüyor:

Aksu'da devam eden orman yangını için müdahale aralıksız devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerde alevlerin yükselişi mahalle sakinlerinin dikkatini çekti; birçok kişi yangını gözyaşları içinde izledi.

Bölgedeki duygusal tablo:

Sakinler, duman ve alevlerin yükseldiğini uzaktan izlerken sık sık durup birbirlerine baktı. Gözyaşları ve endişe, yangının çevre halkı üzerindeki hissedilir etkisini ortaya koydu. Bazıları durumu sessizce izlemeyi tercih ederken, bazılarının yüzlerinde korku ve kaygı belirtisi gözlendi.

Müdahale ve takip:

Müdahale çalışmaları halen sürüyor; sahadan gelen bilgiler canlı olarak takip ediliyor. Yerel müdahale ekipleri ve yetkililerin çalışmalarına devam ettiği, bölgedeki durumun izlenmeye devam ettiği bildiriliyor.

Aksu'da orman yangınına müdahale sürüyor: Yangını gözyaşları içinde izlediler