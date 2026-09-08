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Aksu'da duman yükseliyor, mahalle gözyaşlarıyla izliyor

Aksu'da orman yangınına müdahale aralıksız sürüyor; bölge sakinleri alevleri gözyaşları içinde izledi ve belirsizlik içinde bekliyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 16:37

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Aksu'da duman yükseliyor, mahalle gözyaşlarıyla izliyor

Aksu'da müdahale sürüyor:

Aksu'da devam eden orman yangını için müdahale aralıksız devam ediyor. Bölgeden gelen görüntülerde alevlerin yükselişi mahalle sakinlerinin dikkatini çekti; birçok kişi yangını gözyaşları içinde izledi.

Bölgedeki duygusal tablo:

Sakinler, duman ve alevlerin yükseldiğini uzaktan izlerken sık sık durup birbirlerine baktı. Gözyaşları ve endişe, yangının çevre halkı üzerindeki hissedilir etkisini ortaya koydu. Bazıları durumu sessizce izlemeyi tercih ederken, bazılarının yüzlerinde korku ve kaygı belirtisi gözlendi.

Müdahale ve takip:

Müdahale çalışmaları halen sürüyor; sahadan gelen bilgiler canlı olarak takip ediliyor. Yerel müdahale ekipleri ve yetkililerin çalışmalarına devam ettiği, bölgedeki durumun izlenmeye devam ettiği bildiriliyor.

Aksu&#039;da orman yangınına müdahale sürüyor: Yangını gözyaşları içinde izlediler

Aksu'da orman yangınına müdahale sürüyor: Yangını gözyaşları içinde izlediler

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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