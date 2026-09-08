Trafik denetiminden kaçma girişimi dronla tespit edildi

görüntü kayıtları:
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı’nda yürütülen dron destekli trafik denetimi sırasında aracın içindeki sürücünün, denetimi fark edince yolcuyla yer değiştirdiğini dron görüntüleriyle kayıt altına aldı.
denetimde tespit edilenler:
Ekiplerin yaptığı kontrollerde, aracın gerçekten kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlendi. Tespitler, dron görüntüleriyle desteklenerek tutanaklara geçirildi.
uygulanan yaptırım ve açıklama:
Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.
KIRIKKALE'DE TRAFİK DENETİMİNİ FARK EDEN SÜRÜCÜNÜN, ARAÇTAKİ YOLCU İLE YER DEĞİŞTİRDİĞİ DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ.
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