Hastanede şiddet: röntgen teknisyenine su ısıtıcısıyla saldırı

Vaka özeti:

Samsun Şehir Hastanesi'nde dün gece meydana gelen olayda, tomografi işlemi sırasında hasta yakını olduğu belirtilen Ömürcan E. (28), röntgen teknisyeni Yusuf Yakut Karaman (24)'a saldırdı. Öfkeli saldırgan önce tokat attı, ardından eline geçirdiği elektrikli su ısıtıcısıyla darp etmeye başladı. Olay sırasında Karaman'ın sol kaşının üzerinde yarık oluştu, sol omzunda kırık tespit edildi.

Saldırı ve yaralanmalar:

Saldırıya müdahale etmek isteyen bir temizlik görevlisi de yüzünden yaralandı. Yaralanan röntgen teknisyeni Karaman, saldırının aniden başladığını, önce tokat atıldığını ardından ısıtıcı ile vurulmaya başlandığını ifade ederek şikayetçi oldu. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti ve gerekli işlem yapıldı.

Soruşturma ve yasal süreç:

Saldırgan Ömürcan E., Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemler sonrasında şahıs Samsun Adliyesi'ne sevk edildi; savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Olay adli yönden soruşturulurken, mağdur röntgen teknisyeni de yasal haklarını kullandı.

Bu tür olaylar, sağlık kuruluşlarında görev yapan personelin güvenliği ve hastane içi düzenin sağlanmasının önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Olayla ilgili soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.

ÖMÜRCAN E.(28) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.