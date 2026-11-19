Müzenin geçmişi ve koleksiyonun kaynağı:

Adana Seyhan'da, Ali Münif Yeğenağa Caddesi üzerinde yer alan İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi, Prof. Dr. İlter Uzel'in 1972'den itibaren yaklaşık 50 yıl boyunca biriktirdiği tıp ve diş hekimliği eserlerini sergilemek üzere 9 Kasım 2020'de ziyarete açıldı. Türkiye'nin ilk diş hekimliği müzesi olma özelliğini taşıyan kurum, hem meslek tarihi hem de tıbbi tekniklerin evrimi açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

Sergilenen nadide eserler:

Müzede sergilenen koleksiyonda, tıp tarihine ışık tutan birçok obje yer alıyor. Öne çıkan parçalar arasında Enver Paşa'ya ait olduğu belirtilen bir diş, Mustafa Kemal Atatürk'ün üst çene kalıbı ve yaklaşık 200 yıllık, Amerikan yapımı dişçi koltuğu bulunuyor. Bu ve benzeri örnekler ziyaretçilere, diş hekimliğinin teknik, ekipman ve uygulamalar bakımından nasıl değiştiğini doğrudan gözleme imkânı veriyor.

Ziyaretçi izlenimleri ve ziyaret bilgileri:

Müzeyi gezenler koleksiyonu ilgiyle karşılıyor. Antalya'dan gelen İbrahim Türker, planlarında olmadığı halde merak edip ziyarete geldiklerini belirterek müzeden memnun kaldıklarını ve diş hekimliğinin beklediklerinden çok daha eski bir geçmişe sahip olduğunu söyledi. Türker, Adana'nın kültür zenginliğine vurgu yaparak herkesi müzeyi görmeye davet etti.

Adana'da yaşayan ziyaretçi Ahmet Nuri Tufan ise içerideki eski ameliyat malzemeleri ve yörede kullanılmış ekipmanların kendisini etkilediğini ifade etti. Tufan, tıbbın nerelerden gelip nasıl geliştiğinin bu tür sergilerle daha iyi anlaşılacağını belirtti.

Müzede arkeolog olarak görev yapan Haluk Uysal, koleksiyonun kurucunun kişisel çalışmaları ve özgün parçalarından oluştuğunu vurguladı. Uysal, müzenin diş hekimliği tarihinde başka yerde bulunmayan orijinal eserler barındırdığını, ziyaretçi geri dönüşlerinin olumlu olduğunu söyledi. Ziyaret bilgilerinde müze, pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00-17.00 saatleri arasında açıktır.

İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi, meslek tarihiyle ilgilenenler ve genel ziyaretçiler için hem eğitici hem de belgesel değeri yüksek bir mekan olarak öne çıkıyor.

ADANA’DA 2020 YILINDA ZİYARETE AÇILAN VE TÜRKİYE’NİN İLK DİŞ HEKİMLİĞİ MÜZESİ OLAN İLTER UZEL TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ MÜZESİ, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ ALANINDA KULLANILAN TARİHİ ARAÇ VE GEREÇLERİ ZİYARETÇİLERİYLE BULUŞTURUYOR.