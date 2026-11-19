Antalya semalarını aydınlatan dron gösterisi

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, konferansın 10. gününde gerçekleştirilen dron gösterisi geceyi renklendirdi. Yerli ve yabancı pek çok katılımcı, gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

gösterinin görsel unsurları:

Etkinlikte aynı anda havalanan bin 500 dron, koordineli hareketlerle gökyüzünde kelebek, lale, dünya ve balık figürleri oluşturdu. Programda doğa ve çevre temalarının ön plana çıktığı görüldü; figürlerin hızla değişen düzenleri izleyenlere görsel bir şölen sundu.

katılımcıların tepkileri:

Gösteriyi izleyen Katarlı katılımcı, "Pavilyondan çıkarken gösteriyi gördük ve gerçekten çok ilginç bulduk. Çok iyi bir girişim. Farkındalığın artırılması, eğitim ve bilinçlendirme gerekiyor. Elbette bu aynı zamanda COP31’in amacının da merkezinde yer alıyor" dedi. Kamerun'dan gelen bir katılımcı ise gösterinin olağanüstü olduğunu ifade etti.

Organizasyon, teknolojinin çevresel mesajlarla birleştiği bir an yaratarak COP31'in hedeflerinden biri olan bilinçlendirme çabalarına görsel bir katkı sundu. Etkinlik, konferans gündemindeki tartışmalara görsel bir referans oluşturdu ve izleyiciler üzerinde sürdürülebilirlik temalı bir etki bıraktı.

YERLİ VE YABANCI KATILIMCILAR, RENKLİ GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONLARIYLA KAYDETTİ.