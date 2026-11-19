Yeni güvenlik kayıtları soruşturma dosyasına eklendi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Nebi Ö. ile bulunduğu evin 8'inci katından düşerek yaşamını yitiren kadın doğum asistanı Pelin Pınar (27) ile ilgili soruşturmaya yeni güvenlik görüntüleri eklendi.

Olay, 11 Kasım'da Gaziosmanpaşa Yenimahalle'deki TOKİ konutlarında meydana geldi. Pınar'ın düşmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olarak gözaltına alınan Nebi Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı; hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü konuldu.

Alışveriş merkezindeki görüntüler:

Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, çiftin olaydan önce bir alışveriş merkezine giderek nişan için alışveriş yaptığı belirlendi. Kaydedilen anlarda Pelin Pınar ile Nebi Ö.'nün mağazalar arasında birlikte dolaştığı, alışveriş yaptığı ve birbirlerine sarıldıkları görülüyor.

Güvenlik kayıtlarında yer alan bu anların dosyaya eklenmesi, soruşturmayı yürüten ekiplerin olay öncesi ilişkinin dinamiğini ve çiftin planlarını daha net değerlendirmesine olanak sağlayacak. Soruşturma belgelerinde, şüphelinin daha önce verdiği ifadede çiftin 21 Kasım'da nişanlanmayı planladıklarını söylediği kaydedildi.

Soruşturmanın seyri ve hukuki durum:

Savcılık ve emniyet ekipleri, kamera kayıtlarının incelenmesini sürdürürken olaydaki tüm tanık ifadeleri, adli tıp sonuçları ve olay yeri incelemeleri dosyada değerlendiriliyor. Şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması nedeniyle soruşturmada toplanan delillerin niteliği ve yeni görüntülerin içeriği dosyanın yönünü etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor.

Yetkililer, soruşturmanın selametle devam ettiğini ve elde edilen kayıtların olay öncesi ve sonrası zaman dilimlerine dair ayrıntılı değerlendirmelerde kullanılacağını belirtiyor.

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