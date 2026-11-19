Sergiler ve hedefleri:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergiler, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan İlginç Vakıflar ve Kütahya Vakıf Eserleri başlıklarını taşıyor. Etkinlikler, vakıf medeniyetinin köklü geçmişini, kültürel zenginliğini ve ecdadın mirasını özellikle genç nesillere tanıtmayı amaçlıyor.

Sergi içeriği ve öne çıkan örnekler:

Sergilerde Osmanlı döneminde kurulan ve toplum hayatının farklı alanlarında hizmet veren vakıflara ilişkin bilgiler yer alıyor. Ziyaretçilere, Kütahya'nın tarihî mirasında önemli yer tutan cami, medrese ve hamam gibi vakıf eserleri tanıtılıyor; aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan vakıf geleneğinin sıra dışı örnekleri sergileniyor.

Sunulan örnekler arasında Hristiyan esirlerin kurtarılmasına yönelik faaliyet gösteren vakıflar, çocuklara üzüm ve meyve ikram eden kuruluşlar, yol güvenliğini sağlamayı amaçlayan vakıflar ve farklı sosyal hizmetleri üstlenen kuruluşlar bulunuyor. Bu çeşitlilik, vakıfların sadece ibadet ve eğitim değil; sosyal hayatın pek çok alanında da etkili olduğunu gösteriyor.

Gezici okul programı ve uygulama:

Muhammet Enes Çınar, sergilerin öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlandığını belirtti. Bölge müdürlüğü bünyesinde Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak illerini kapsayan çalışma sonucunda 40 okul belirlendi ve sergiler bu okullara sırayla götürülüyor. Öğrenciler sergileri üç-dört saat inceleme fırsatı buluyor ve ziyaretler sırasında kendilerine vakıf çorbası ikram ediliyor.

Muhammet Enes Çınar'ın açıklaması şöyle: Bu sergimiz normalde Milli Eğitim’de okuyan öğrencilerimiz için kurgulanmış bir sergi. Bölge müdürlüğümüzün bağlı olduğu dört ilde, yani Kütahya’mızda, Afyon, Eskişehir ve Uşak’ta Milli Eğitim müdürlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda bölgemizde belirlenmiş 40 okulumuz var. Bu okullarda ecdadımızın kurmuş olduğu ilginç vakıflar ve o şehre özgü vakıf eserlerinden oluşan bir sergi çalışması yaptık. Biz belirlenen okullara bu sergilerimizi götürüyoruz. Öğrencilerimiz üç-dört saat bu sergileri ziyaret ediyorlar ve kendilerine vakıf çorbası ikram ediyoruz. Bu şekilde yeni nesil, ecdadımızın bırakmış olduğu vakıf medeniyetiyle buluşmuş oluyor.

Gençlerde merak ve farkındalık oluşturma:

Sergi organizatörleri, okul programları ve sergiler aracılığıyla gençlerde tarihî mirasa yönelik merak ve farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Öğrencilerin kendi şehirlerindeki vakıf eserlerini tanıması; yerel tarih, mimari ve toplumsal dayanışma anlayışına dair somut bağlar kurmalarına katkı sağlıyor.

DPÜ'de açılan sergi bölümü, üniversite ziyaretçilerinin de ecdadın kurduğu ilginç vakıflar ve Kütahya'nın tarihî vakıf eserleri hakkında bilgi edinmesine olanak veriyor. Böylece sergiler hem eğitim kurumlarına hem de daha geniş kitlelere ulaşarak vakıf medeniyetinin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİNDE "İLGİNÇ VAKIFLAR" VE "KÜTAHYA VAKIF ESERLERİ" SERGİSİ ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULDU.