turnuva sonuçları:

Bolu'da 13-17 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen 9. Açık Wushu Balkan Şampiyonasında Eskişehir'i temsil eden sporcular başarılı bir performans sergiledi. Organizasyonun tamamlanmasının ardından ekip, 11 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 17 madalya ile turnuvayı tamamladı.

madalya dağılımı ve mücadele:

Eskişehirli sporcuların elde ettiği madalyalar farklı kategorilerde geldi; ekip; hem bireysel hem de takım mücadelelerinde derece alarak ilin madalya sayısını artırdı. Elde edilen sonuçlar, katılımcı sporcuların hazırlık dönemindeki çalışmalarının karşılığını yansıttı.

il müdürlüğünün açıklaması:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada dereceye giren sporcular ve antrenörler tebrik edildi ve başarılarının devamı dilendi. İl müdürlüğü, turnuvaya katılan tüm sporcuların çabalarını takdir ettiğini vurguladı.

Turnuvanın resmi takvimine uygun şekilde tamamlanmasıyla birlikte Eskişehir temsilcileri, Bolu'dan başarılarla döndü ve il içinde spora verilen desteğin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

BOLU’DA DÜZENLENEN 9. AÇIK WUSHU BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA ESKİŞEHİR’İ TEMSİL EDEN SPORCULAR, TOPLAM 17 MADALYA KAZANARAK TURNUVAYI TAMAMLADI.